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Хуситы заявили об атаках на насосную станцию на нефтепроводе "Восток-Запад" - 12.11.2026, ПРАЙМ
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Хуситы заявили об атаках на насосную станцию на нефтепроводе "Восток-Запад"
Хуситы заявили об атаках на насосную станцию на нефтепроводе "Восток-Запад" - 12.11.2026, ПРАЙМ
Хуситы заявили об атаках на насосную станцию на нефтепроводе "Восток-Запад"
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило об атаках на насосную станцию на нефтепроводе "Восток-Запад", а также на нефтяной объект в... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T23:41+0300
2026-11-12T23:41+0300
нефть
йемен
саудовская аравия
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875181540.jpg?1794516110
ДОХА, 12 ноя - ПРАЙМ. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило об атаках на насосную станцию на нефтепроводе "Восток-Запад", а также на нефтяной объект в порту Янбу на западе королевства. "Наши вооруженные силы провели две военные операции. В ходе первой операции с применением беспилотного летательного аппарата была атакована насосная станция номер 7 на трубопроводе "Восток - Запад". Вторая операция была направлена ​​против нефтяного объекта в порту Янбу. По нему была выпущена баллистическая ракета, которая успешно достигла своей цели", - отметил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа в их Telegram-канале. Власти Саудовской Аравии пока не подтверждали информацию о повреждении нефтяных объектов в результате атак из Йемена.
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нефть, йемен, саудовская аравия
Нефть, ЙЕМЕН, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
23:41 12.11.2026
 
Хуситы заявили об атаках на насосную станцию на нефтепроводе "Восток-Запад"

Хуситы заявили об атаках на насосную станцию на нефтепроводе "Восток-Запад"

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ДОХА, 12 ноя - ПРАЙМ. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило об атаках на насосную станцию на нефтепроводе "Восток-Запад", а также на нефтяной объект в порту Янбу на западе королевства.
"Наши вооруженные силы провели две военные операции. В ходе первой операции с применением беспилотного летательного аппарата была атакована насосная станция номер 7 на трубопроводе "Восток - Запад". Вторая операция была направлена ​​против нефтяного объекта в порту Янбу. По нему была выпущена баллистическая ракета, которая успешно достигла своей цели", - отметил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа в их Telegram-канале.
Власти Саудовской Аравии пока не подтверждали информацию о повреждении нефтяных объектов в результате атак из Йемена.
 
НефтьЙЕМЕНСАУДОВСКАЯ АРАВИЯ
 
 
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