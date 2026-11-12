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В Ираке введут военные подразделения для борьбы с контрабандой нефти

В Ираке введут военные подразделения для борьбы с контрабандой нефти - 12.11.2026, ПРАЙМ

В Ираке введут военные подразделения для борьбы с контрабандой нефти

Премьер-министр и главнокомандующий армией Ирака Али аз-Зейди намерен ввести военные подразделения в провинцию Бабиль в центральной части страны для прекращения | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T20:12+0300

2026-11-12T20:12+0300

2026-11-12T20:12+0300

нефть

ирак

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ДОХА, 12 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр и главнокомандующий армией Ирака Али аз-Зейди намерен ввести военные подразделения в провинцию Бабиль в центральной части страны для прекращения контрабанды нефти за пределы Ирака военизированными группировками, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники. "Аз-Зейди отдал распоряжения о подготовке армейских боевых бригад для борьбы с контрабандой нефти... Он намерен ввести армейские и полицейские подразделения в район Джурф-эс-Сахр (провинция Бабель) для восстановления государственной власти", - отметили источники. По их данным, план обеспечения безопасности предусматривает оцепление района Джурф-эс-Сахр в провинции Бабиль и пресечение контрабанды, которая ведется оттуда. В свою очередь Иракское новостное агентство INA сообщило, что правительство и парламент страны создали две независимые комиссии для расследования мошеннических схем, которые, согласно докладу национальной разведки, могли использоваться военизированными группировками для контрабанды нефти за пределы страны. Агентство привело доклад иракских спецслужб, согласно которому одна из вооруженных группировок в центральной провинции Бабиль, где сходятся нефтепроводы от месторождений юга Ирака, может быть причастна к многолетней контрабанде нефти и нефтепродуктов через врезки в трубопроводы.

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нефть, ирак