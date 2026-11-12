https://1prime.ru/20261112/kazahstan-875139913.html

Казахстан экспортировал 5,68 миллиона тонн нефти через порты России

Казахстан экспортировал 5,68 миллиона тонн нефти через порты России - 12.11.2026, ПРАЙМ

Казахстан экспортировал 5,68 миллиона тонн нефти через порты России

Экспорт нефти из Казахстана через российские порты Новороссийск и Усть-Луга за январь-октябрь составил в общей сложности 5,68 миллиона тонн, следует из... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T08:32+0300

2026-11-12T08:32+0300

2026-11-12T08:32+0300

нефть

бизнес

казахстан

новороссийск

усть-луга

казтрансойл

казмунайгаз

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АЛМА-АТА, 12 ноя - ПРАЙМ. Экспорт нефти из Казахстана через российские порты Новороссийск и Усть-Луга за январь-октябрь составил в общей сложности 5,68 миллиона тонн, следует из сообщения оператора магистральных нефтепроводов - "Казтрансойла". "По участку "Атырау - Самара" магистрального нефтепровода "Узень - Атырау – Самара" за 10 месяцев 2026 года транспортировано 8 миллионов 373 тысячи тонн нефти, в том числе в направлении порта Новороссийск направлено 3 миллиона 723 тысячи тонн, в направлении порта Усть-Луга - 1 миллион 958 тысяч тонн нефти", - говорится в сообщении оператора. "Казтрансойл" - публичная компания, 90% акций которой принадлежат национальной нефтяной компании "Казмунайгаз", с активами в Казахстане, Грузии и Объединенных Арабских Эмиратах. Оператор эксплуатирует магистральные нефтепроводы протяженностью около 5,2 тысячи километров, а также обслуживает трубопроводные сети сторонних компаний общей длиной более 5 тысяч километров.

казахстан

новороссийск

усть-луга

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нефть, бизнес, казахстан, новороссийск, усть-луга, казтрансойл, казмунайгаз