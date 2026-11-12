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Лерчек обратилась к Путину с просьбой о помиловании

Лерчек обратилась к Путину с просьбой о помиловании - 12.11.2026, ПРАЙМ

Лерчек обратилась к Путину с просьбой о помиловании

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина), которой суд назначил 5 лет условно и штраф 763,5 миллиона рублей за вывод денег в ОАЭ, обратилась к президенту России... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T09:54+0300

2026-11-12T09:54+0300

2026-11-12T09:54+0300

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Блогер Лерчек (Валерия Чекалина), которой суд назначил 5 лет условно и штраф 763,5 миллиона рублей за вывод денег в ОАЭ, обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании, заявил РИА Новости ее адвокат Константин Третьяков. Апелляционная инстанция Мосгорсуда 5 ноября утвердила приговор Лерчек, которой были назначены пять лет условно, штраф в 763,5 миллиона рублей и запрет администрировать сайты на три года по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ на счета нерезидентов по подложным документам. Адвокаты подали кассационную жалобу на приговор. В феврале у Чекалиной был обнаружен рак желудка четвертой стадии. Осенью заболевание стало прогрессировать, она начала повторный курс химиотерапии, а врачи рекомендовали ей рассмотреть возможность CAR-T-клеточной терапии в Китае. Ее защита обратилась в суд и во ФСИН с просьбой разрешить блогеру выезд на лечение в КНР. "Валерия написала обращение о помиловании на имя президента России Владимира Путина", - рассказал адвокат в беседе с агентством. Он пояснил, что по закону осужденный направляет такие заявления через администрацию колонии или СИЗО, где он отбывает срок, поскольку Чекалиной назначили условное наказание, заявление было подано через интернет - приемную президента и отправлено во ФСИН. Как указывало следствие, с сентября 2021 по февраль 2022 года Валерия и Артем Чекалины, а также их бывший деловой партнер Роман Вишняк перевели более 251,5 миллиона рублей от продаж в сети фитнес-марафона в ОАЭ на банковский счет компании-нерезидента РФ E-FITNESS-FZСO в ОАЭ, при этом, предоставили кредитной организации документы, содержащие ложные данные об основаниях, целях и назначении перевода. Суд приговорил Чекалина к 7 годам лишения свободы со штрафом более 194 миллионов рублей, пошедший на сделку со следствием Вишняк получил 2,5 года колонии со штрафом 500 тысяч рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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