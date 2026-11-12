https://1prime.ru/20261112/lerchek-875152757.html

Юрист рассказал, что может помешать помилованию блогера Лерчек

Юрист рассказал, что может помешать помилованию блогера Лерчек - 12.11.2026, ПРАЙМ

Юрист рассказал, что может помешать помилованию блогера Лерчек

Блогер Валерия Чекалина, осужденная на условный срок по делу о незаконных переводах за границу, может столкнуться с препятствиями при рассмотрении прошения о... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T12:29+0300

2026-11-12T12:29+0300

2026-11-12T12:29+0300

общество

китай

оаэ

валерия чекалина (лерчек)

владимир путин

мосгорсуд

фсин

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Блогер Валерия Чекалина, осужденная на условный срок по делу о незаконных переводах за границу, может столкнуться с препятствиями при рассмотрении прошения о помиловании, поскольку вину не признала, сообщил РИА Новости юрист Никита Тарновский. Ранее адвокат блогера Константин Третьяков сообщил агентству, что Лерчек попросила президента РФ Владимира Путина о помиловании. "Признание вины не является формальным условием, прямо прописанным в положении, однако раскаяние и поведение осужденного учитываются комиссией. Поскольку Лерчек вину не признала, это может стать препятствием", - рассказал Тарновский. Он отметил, что ходатайство подается через территориальную комиссию по вопросам помилования, а не напрямую в администрацию президента. "Как я понял, обращение направлено в администрацию президента, а не в соответствующую территориальную комиссию, поэтому процесс принятия решения может затянуться", — добавил юрист. По словам Тарновского, закон не содержит исчерпывающего перечня оснований для помилования, но комиссия принимает во внимание характер и общественную опасность преступления, поведение осужденного во время отбывания наказания, возмещение причиненного ущерба, данные о личности (состояние здоровья, семейное положение, возраст) и другие существенные обстоятельства. "Признание вины и раскаяние, хотя и не являются формальным требованием, на практике играют важную роль, поскольку свидетельствуют об исправлении осужденного", — заключил Тарновский. Мосгорсуд 5 ноября утвердил приговор Лерчек, которой были назначены пять лет условно, штраф в 763,5 миллиона рублей и запрет администрировать сайты на три года по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ на счета нерезидентов по подложным документам. Адвокаты подали кассационную жалобу на приговор. В феврале у Чекалиной был обнаружен рак желудка четвертой стадии. Осенью заболевание стало прогрессировать, она начала повторный курс химиотерапии, а врачи рекомендовали ей рассмотреть возможность CAR-T-клеточной терапии в Китае. Ее защита обратилась в суд и во ФСИН с просьбой разрешить выезд на лечение в КНР.

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общество , китай, оаэ, валерия чекалина (лерчек), владимир путин, мосгорсуд, фсин