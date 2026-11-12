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Мантуров и Хинштейн обсудили условия страхования предприятий приграничья - 12.11.2026, ПРАЙМ
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Мантуров и Хинштейн обсудили условия страхования предприятий приграничья
Мантуров и Хинштейн обсудили условия страхования предприятий приграничья - 12.11.2026, ПРАЙМ
Мантуров и Хинштейн обсудили условия страхования предприятий приграничья
Первый вице-премьер России Денис Мантуров обсудил с губернатором Курской области Александром Хинштейном разработку единых базовых условий страхования для... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T10:21+0300
2026-11-12T10:40+0300
бизнес
россия
денис мантуров
александр хинштейн
фрп
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Первый вице-премьер России Денис Мантуров обсудил с губернатором Курской области Александром Хинштейном разработку единых базовых условий страхования для предприятий приграничных регионов, говорится в сообщении правительства России. "Первый заместитель Председателя Правительства Денис Мантуров провел рабочую встречу с губернатором Курской области Александром Хинштейном и обсудил с ним развитие промышленности региона… Кроме того, обсудили разработку единых базовых условий страхования для предприятий приграничных регионов", - говорится в сообщении. Также на встречи шла речь о докапитализации регионального Фонда развития промышленности (ФРП). В рамках комплексной программы восстановления и социально-экономического развития приграничных регионов на эти цели уже выделено почти 2,5 миллиарда рублей. Это позволило компенсировать ущерб пострадавшим промышленных предприятий и поддержать новые инвестиционные проекты. Помимо этого, по линии федерального ФРП за все время его работы в Курской области профинансированы 20 проектов на общую сумму более 5 миллиардов рублей.
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бизнес, россия, денис мантуров, александр хинштейн, фрп
Бизнес, РОССИЯ, Денис Мантуров, Александр Хинштейн, ФРП
10:21 12.11.2026 (обновлено: 10:40 12.11.2026)
 
Мантуров и Хинштейн обсудили условия страхования предприятий приграничья

Мантуров и Хинштейн обсудили разработку единых условий страхования предприятий приграничья

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Первый вице-премьер России Денис Мантуров обсудил с губернатором Курской области Александром Хинштейном разработку единых базовых условий страхования для предприятий приграничных регионов, говорится в сообщении правительства России.
"Первый заместитель Председателя Правительства Денис Мантуров провел рабочую встречу с губернатором Курской области Александром Хинштейном и обсудил с ним развитие промышленности региона… Кроме того, обсудили разработку единых базовых условий страхования для предприятий приграничных регионов", - говорится в сообщении.
Также на встречи шла речь о докапитализации регионального Фонда развития промышленности (ФРП). В рамках комплексной программы восстановления и социально-экономического развития приграничных регионов на эти цели уже выделено почти 2,5 миллиарда рублей. Это позволило компенсировать ущерб пострадавшим промышленных предприятий и поддержать новые инвестиционные проекты.
Помимо этого, по линии федерального ФРП за все время его работы в Курской области профинансированы 20 проектов на общую сумму более 5 миллиардов рублей.
 
БизнесРОССИЯДенис МантуровАлександр ХинштейнФРП
 
 
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