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МВД разработало проект порядка аннулирования диагностических карт машин - 12.11.2026, ПРАЙМ
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МВД разработало проект порядка аннулирования диагностических карт машин
МВД разработало проект порядка аннулирования диагностических карт машин - 12.11.2026, ПРАЙМ
МВД разработало проект порядка аннулирования диагностических карт машин
МВД России разработало проект порядка аннулирования диагностических карт машин, которые не проходили техосмотр в установленном порядке или при осмотре которых... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T12:37+0300
2026-11-12T12:37+0300
бизнес
россия
общество
мвд
авто
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. МВД России разработало проект порядка аннулирования диагностических карт машин, которые не проходили техосмотр в установленном порядке или при осмотре которых выявлено несоответствие обязательным требованиям безопасности, сообщили в пресс-службе ведомства. Министерство разработало проект ведомственного приказа "Об утверждении порядка аннулирования диагностической карты". "Проектом определяется порядок аннулирования диагностической карты, подтверждающей допуск к участию в дорожном движении транспортного средства, в отношении которого не проводился технический осмотр в установленном порядке или при проведении технического осмотра, которого выявлено несоответствие этого транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств", - говорится в сообщении. По словам правоохранителей, предусматривается, что аннулирование диагностической карты будет осуществляться на основании решения руководителя или замруководителя подразделения Госавтоинспекции по субъекту России, принятого по итогам проверки. Одновременно также будет выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений на основании информации, поступившей из прокуратуры или указанной во вступившем в силу решении суда. "Кроме того, проектом приказа определен срок, в течение которого подразделение Госавтоинспекции на региональном уровне информирует о таком аннулировании собственника транспортного средства, профессиональное объединение страховщиков и оператора технического осмотра, оформившего эту диагностическую карту", - отмечается в сообщении. Проект постановления в настоящее время проходит процедуру общественного обсуждения на Едином портале для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов.
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бизнес, россия, общество , мвд, авто
Бизнес, РОССИЯ, Общество , МВД, Авто
12:37 12.11.2026
 
МВД разработало проект порядка аннулирования диагностических карт машин

МВД разработало порядок аннулирования диагностических карт не проходивших техосмотр машин

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. МВД России разработало проект порядка аннулирования диагностических карт машин, которые не проходили техосмотр в установленном порядке или при осмотре которых выявлено несоответствие обязательным требованиям безопасности, сообщили в пресс-службе ведомства.
Министерство разработало проект ведомственного приказа "Об утверждении порядка аннулирования диагностической карты".
"Проектом определяется порядок аннулирования диагностической карты, подтверждающей допуск к участию в дорожном движении транспортного средства, в отношении которого не проводился технический осмотр в установленном порядке или при проведении технического осмотра, которого выявлено несоответствие этого транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств", - говорится в сообщении.
По словам правоохранителей, предусматривается, что аннулирование диагностической карты будет осуществляться на основании решения руководителя или замруководителя подразделения Госавтоинспекции по субъекту России, принятого по итогам проверки. Одновременно также будет выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений на основании информации, поступившей из прокуратуры или указанной во вступившем в силу решении суда.
"Кроме того, проектом приказа определен срок, в течение которого подразделение Госавтоинспекции на региональном уровне информирует о таком аннулировании собственника транспортного средства, профессиональное объединение страховщиков и оператора технического осмотра, оформившего эту диагностическую карту", - отмечается в сообщении.
Проект постановления в настоящее время проходит процедуру общественного обсуждения на Едином портале для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов.
 
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