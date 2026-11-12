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МВД разработало проект порядка аннулирования диагностических карт машин

МВД разработало проект порядка аннулирования диагностических карт машин - 12.11.2026, ПРАЙМ

МВД разработало проект порядка аннулирования диагностических карт машин

МВД России разработало проект порядка аннулирования диагностических карт машин, которые не проходили техосмотр в установленном порядке или при осмотре которых... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T12:37+0300

2026-11-12T12:37+0300

2026-11-12T12:37+0300

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. МВД России разработало проект порядка аннулирования диагностических карт машин, которые не проходили техосмотр в установленном порядке или при осмотре которых выявлено несоответствие обязательным требованиям безопасности, сообщили в пресс-службе ведомства. Министерство разработало проект ведомственного приказа "Об утверждении порядка аннулирования диагностической карты". "Проектом определяется порядок аннулирования диагностической карты, подтверждающей допуск к участию в дорожном движении транспортного средства, в отношении которого не проводился технический осмотр в установленном порядке или при проведении технического осмотра, которого выявлено несоответствие этого транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств", - говорится в сообщении. По словам правоохранителей, предусматривается, что аннулирование диагностической карты будет осуществляться на основании решения руководителя или замруководителя подразделения Госавтоинспекции по субъекту России, принятого по итогам проверки. Одновременно также будет выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений на основании информации, поступившей из прокуратуры или указанной во вступившем в силу решении суда. "Кроме того, проектом приказа определен срок, в течение которого подразделение Госавтоинспекции на региональном уровне информирует о таком аннулировании собственника транспортного средства, профессиональное объединение страховщиков и оператора технического осмотра, оформившего эту диагностическую карту", - отмечается в сообщении. Проект постановления в настоящее время проходит процедуру общественного обсуждения на Едином портале для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, общество , мвд, авто