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Матвиенко оценила партнерство России и Вьетнама в нефтегазовом секторе

Матвиенко оценила партнерство России и Вьетнама в нефтегазовом секторе - 12.11.2026, ПРАЙМ

Матвиенко оценила партнерство России и Вьетнама в нефтегазовом секторе

Образцовое партнерство России и Вьетнама в нефтегазовом секторе вносит серьезный вклад в экономическое развитие двух государств и решает стратегическую задачу... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T12:12+0300

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нефть

вьетнам

валентина матвиенко

совет федерации

зарубежнефть

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​ХАНОЙ, 12 ноя – ПРАЙМ. Образцовое партнерство России и Вьетнама в нефтегазовом секторе вносит серьезный вклад в экономическое развитие двух государств и решает стратегическую задачу по созданию вьетнамского резерва нефти, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. ​Спикер верхней палаты российского парламента в четверг в Ханое принимает участие в церемонии запуска новых производственных объектов совместных российско-вьетнамских нефтегазовых предприятий. ​"Особое значение мы придаем сотрудничеству в сфере топливно-энергетического комплекса, которое невозможно представить без наших государственных компаний "Зарубежнефть" и "Петровьетнам". Эти деловые связи уже по-настоящему проверены временем. Достаточно сказать о том, что в этом году исполнилось 45 лет совместному предприятию "Вьетсовпетро", стоявшему у истоков нашего сотрудничества в этой области", - заявила Матвиенко. ​Парламентарий напомнила, что в сентябре текущего года лидеры двух государств договорились о расширении кооперации в нефтегазовом секторе. Запуск новых объектов, один из которых расположен на территории РФ, а другой - во Вьетнаме, является ответственным шагом по исполнению этих решений, добавила она. ​"В оба проекта вложен колоссальный труд инженеров, нефтяников, профильных специалистов как с российской, так и с вьетнамской стороны. И такое образцовое партнерство, безусловно, вносит серьезный вклад в устойчивое экономическое развитие наших стран, в расширение совместной нефтегазодобычи и решение стратегической для Вьетнама задачи по созданию резерва нефти", - подчеркнула спикер Совфеда. ​По ее словам, география совместной деятельности государств в области энергетики поистине уникальна и простирается от близкого к экватору вьетнамского шельфа до суровых северных широт России. ​"Это еще одно яркое свидетельство того, что наша дружба действительно не знает границ. И вместе мы можем решать задачи любой сложности во благо наших стран и наших народов", - заключила глава верхней палаты парламента.

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нефть, вьетнам, валентина матвиенко, совет федерации, зарубежнефть