https://1prime.ru/20261112/migranty-875146575.html
Более 143 тысяч мигрантов выдворили из России за девять месяцев
Более 143 тысяч мигрантов выдворили из России за девять месяцев - 12.11.2026, ПРАЙМ
Более 143 тысяч мигрантов выдворили из России за девять месяцев
Более 143 тысяч мигрантов выдворили из России за девять месяцев 2026 года, это в три раза больше, чем за аналогичный период в 2025 году, сообщили в пресс-службе | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T11:04+0300
2026-11-12T11:04+0300
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россия
общество
совбез
мигранты
совет безопасности рф
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Более 143 тысяч мигрантов выдворили из России за девять месяцев 2026 года, это в три раза больше, чем за аналогичный период в 2025 году, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ. "На иностранных граждан в январе-сентябре 2026 года составлено 1,8 миллиона протоколов об административных правонарушениях (-22,6 %). За указанные деяния в отношении них принято решений: об административном выдворении из страны - 143,1 тысячи (рост в 3 раза)", - говорится в сообщении. Кроме того, 78,7 тысячи иностранцев сократили срок временного пребывания, а 290,8 тысячи не разрешили въезд. Депортированы были 4,8 тысячи иностранцев. В сообщении пресс-службы аппарата Совбеза РФ приводится статистика за январь-сентябрь 2026 года и сравнивается с аналогичным периодом 2025 года.
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россия, общество , совбез, мигранты, совет безопасности рф
РОССИЯ, Общество , Совбез, Мигранты, Совет безопасности РФ
Более 143 тысяч мигрантов выдворили из России за девять месяцев
Аппарат Совбеза: более 143 тысяч мигрантов выдворили из России за девять месяцев 2026 года
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Более 143 тысяч мигрантов выдворили из России за девять месяцев 2026 года, это в три раза больше, чем за аналогичный период в 2025 году, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.
"На иностранных граждан в январе-сентябре 2026 года составлено 1,8 миллиона протоколов об административных правонарушениях (-22,6 %). За указанные деяния в отношении них принято решений: об административном выдворении из страны - 143,1 тысячи (рост в 3 раза)", - говорится в сообщении.
Кроме того, 78,7 тысячи иностранцев сократили срок временного пребывания, а 290,8 тысячи не разрешили въезд. Депортированы были 4,8 тысячи иностранцев.
В сообщении пресс-службы аппарата Совбеза РФ приводится статистика за январь-сентябрь 2026 года и сравнивается с аналогичным периодом 2025 года.