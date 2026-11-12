https://1prime.ru/20261112/migranty-875146575.html

Более 143 тысяч мигрантов выдворили из России за девять месяцев

Более 143 тысяч мигрантов выдворили из России за девять месяцев - 12.11.2026, ПРАЙМ

Более 143 тысяч мигрантов выдворили из России за девять месяцев

Более 143 тысяч мигрантов выдворили из России за девять месяцев 2026 года, это в три раза больше, чем за аналогичный период в 2025 году, сообщили в пресс-службе | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T11:04+0300

2026-11-12T11:04+0300

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Более 143 тысяч мигрантов выдворили из России за девять месяцев 2026 года, это в три раза больше, чем за аналогичный период в 2025 году, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ. "На иностранных граждан в январе-сентябре 2026 года составлено 1,8 миллиона протоколов об административных правонарушениях (-22,6 %). За указанные деяния в отношении них принято решений: об административном выдворении из страны - 143,1 тысячи (рост в 3 раза)", - говорится в сообщении. Кроме того, 78,7 тысячи иностранцев сократили срок временного пребывания, а 290,8 тысячи не разрешили въезд. Депортированы были 4,8 тысячи иностранцев. В сообщении пресс-службы аппарата Совбеза РФ приводится статистика за январь-сентябрь 2026 года и сравнивается с аналогичным периодом 2025 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, общество , совбез, мигранты, совет безопасности рф