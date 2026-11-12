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Минфин предложил ввести налоговый контроль цен при ввозе товаров из ЕАЭС
Минфин предложил ввести налоговый контроль цен при ввозе товаров из ЕАЭС - 12.11.2026, ПРАЙМ
Минфин предложил ввести налоговый контроль цен при ввозе товаров из ЕАЭС
Минфин России предложил ввести налоговый контроль цен при ввозе товаров из ЕАЭС, говорится в материалах на сайте министерства. | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T18:10+0300
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Минфин России предложил ввести налоговый контроль цен при ввозе товаров из ЕАЭС, говорится в материалах на сайте министерства.
Правительство в четверг одобрило поправки ко второму чтению бюджетного пакета на 2027-2029 годы, которые касаются, в том числе, реализации основных направлений налоговой политики.
"В рамках реализации плана по обелению экономики предлагается ввести налоговый контроль за ценами при ввозе товаров из стран ЕАЭС", - сообщает Минфин.
Сейчас при ввозе товаров из стран ЕАЭС таможенное оформление отсутствует, декларации не требуются, а НДС исчисляется из цен, указанных в договорах.
При этом следки между контрагентами из разных стран ЕАЭС считаются трансграничными, и цены в таких договорах попадают под налоговый контроль только в том случае, если их участники – взаимозависимые лица, либо если это крупные сделки.
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финансы, бизнес, еаэс, минфин, минфин рф
Финансы, Бизнес, ЕАЭС, Минфин, Минфин РФ
Минфин предложил ввести налоговый контроль цен при ввозе товаров из ЕАЭС
Минфин России предложил ввести налоговый контроль цен при ввозе товаров из ЕАЭС
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Минфин России предложил ввести налоговый контроль цен при ввозе товаров из ЕАЭС, говорится в материалах на сайте министерства.
Правительство в четверг одобрило поправки ко второму чтению бюджетного пакета на 2027-2029 годы, которые касаются, в том числе, реализации основных направлений налоговой политики.
"В рамках реализации плана по обелению экономики предлагается ввести налоговый контроль за ценами при ввозе товаров из стран ЕАЭС", - сообщает Минфин.
Сейчас при ввозе товаров из стран ЕАЭС таможенное оформление отсутствует, декларации не требуются, а НДС исчисляется из цен, указанных в договорах.
При этом следки между контрагентами из разных стран ЕАЭС считаются трансграничными, и цены в таких договорах попадают под налоговый контроль только в том случае, если их участники – взаимозависимые лица, либо если это крупные сделки.