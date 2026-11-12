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Минфин предложил ввести налоговый контроль цен при ввозе товаров из ЕАЭС

Минфин предложил ввести налоговый контроль цен при ввозе товаров из ЕАЭС - 12.11.2026, ПРАЙМ

Минфин предложил ввести налоговый контроль цен при ввозе товаров из ЕАЭС

Минфин России предложил ввести налоговый контроль цен при ввозе товаров из ЕАЭС, говорится в материалах на сайте министерства. | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T18:10+0300

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Минфин России предложил ввести налоговый контроль цен при ввозе товаров из ЕАЭС, говорится в материалах на сайте министерства. Правительство в четверг одобрило поправки ко второму чтению бюджетного пакета на 2027-2029 годы, которые касаются, в том числе, реализации основных направлений налоговой политики. "В рамках реализации плана по обелению экономики предлагается ввести налоговый контроль за ценами при ввозе товаров из стран ЕАЭС", - сообщает Минфин. Сейчас при ввозе товаров из стран ЕАЭС таможенное оформление отсутствует, декларации не требуются, а НДС исчисляется из цен, указанных в договорах. При этом следки между контрагентами из разных стран ЕАЭС считаются трансграничными, и цены в таких договорах попадают под налоговый контроль только в том случае, если их участники – взаимозависимые лица, либо если это крупные сделки.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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