https://1prime.ru/20261112/neft-875138272.html
Нефть марки Brent дешевеет более чем на 1%
Нефть марки Brent дешевеет более чем на 1% - 12.11.2026, ПРАЙМ
Нефть марки Brent дешевеет более чем на 1%
Мировые цены на нефть марки Brent после открытия торгов снижаются более чем на 1%, до 91,56 долларов за баррель, следует из данных торгов. | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T05:13+0300
2026-11-12T05:13+0300
2026-11-12T05:13+0300
нефть
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть марки Brent после открытия торгов снижаются более чем на 1%, до 91,56 долларов за баррель, следует из данных торгов.
По состоянию на 4.39 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,14%, до 91,56 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI – снижалась на 1,25%, до 85,45 доллара.
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нефть
Нефть марки Brent дешевеет более чем на 1%
Мировые цены на нефть марки Brent после открытия торгов снижаются более чем на 1%
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть марки Brent после открытия торгов снижаются более чем на 1%, до 91,56 долларов за баррель, следует из данных торгов.
По состоянию на 4.39 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,14%, до 91,56 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI – снижалась на 1,25%, до 85,45 доллара.