https://1prime.ru/20261112/neft-875165536.html

СМИ: страны Персидского залива обошли Россию по поставкам нефти в Индию

СМИ: страны Персидского залива обошли Россию по поставкам нефти в Индию - 12.11.2026, ПРАЙМ

СМИ: страны Персидского залива обошли Россию по поставкам нефти в Индию

Индия впервые с начала конфликта вокруг Ирана стала покупать больше нефти у стран Персидского залива, чем у России, пишет Bloomberg. | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T15:31+0300

2026-11-12T15:31+0300

2026-11-12T15:31+0300

энергетика

нефть

индия

персидский залив

иран

россия

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МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Индия впервые с начала конфликта вокруг Ирана стала покупать больше нефти у стран Персидского залива, чем у России, пишет Bloomberg."Импорт нефти Индией из Персидского залива превзошел импорт из России впервые с начала конфликта вокруг Ирана, поскольку челночные рейсы танкеров помогают восстановить поставки через Ормузский пролив", — отмечает агентство.По данным Kpler, в ноябре поставки сырой нефти в Индию через ближневосточный маршрут достигли 2,1 миллиона баррелей в сутки, превысив российский импорт в 1,8 миллиона.Как отмечает агентство, крупнейшие производители в странах Персидского залива теперь поставляют нефть почти на довоенных уровнях: совокупный экспорт Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака и Кувейта в октябре вырос до 15,53 миллиона баррелей в сутки, что примерно соответствует началу года.Экспорт из России, напротив, пострадал от продолжающихся украинских атак на энергоинфраструктуру. По данным отслеживания танкеров Bloomberg, за четыре недели по 8 ноября морские поставки снизились на 40 тысяч баррелей в сутки, составив 3,63 миллиона. Кроме того, российская нефть подорожала из-за высоких ставок фрахта и уступает конкуренту в цене из-за более длинных маршрутов.

https://1prime.ru/20261110/neft-875079536.html

индия

персидский залив

иран

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нефть, индия, персидский залив, иран, россия