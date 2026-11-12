https://1prime.ru/20261112/neft-875165536.html
СМИ: страны Персидского залива обошли Россию по поставкам нефти в Индию
СМИ: страны Персидского залива обошли Россию по поставкам нефти в Индию - 12.11.2026, ПРАЙМ
СМИ: страны Персидского залива обошли Россию по поставкам нефти в Индию
Индия впервые с начала конфликта вокруг Ирана стала покупать больше нефти у стран Персидского залива, чем у России, пишет Bloomberg. | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T15:31+0300
2026-11-12T15:31+0300
2026-11-12T15:31+0300
энергетика
нефть
индия
персидский залив
иран
россия
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МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Индия впервые с начала конфликта вокруг Ирана стала покупать больше нефти у стран Персидского залива, чем у России, пишет Bloomberg."Импорт нефти Индией из Персидского залива превзошел импорт из России впервые с начала конфликта вокруг Ирана, поскольку челночные рейсы танкеров помогают восстановить поставки через Ормузский пролив", — отмечает агентство.По данным Kpler, в ноябре поставки сырой нефти в Индию через ближневосточный маршрут достигли 2,1 миллиона баррелей в сутки, превысив российский импорт в 1,8 миллиона.Как отмечает агентство, крупнейшие производители в странах Персидского залива теперь поставляют нефть почти на довоенных уровнях: совокупный экспорт Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака и Кувейта в октябре вырос до 15,53 миллиона баррелей в сутки, что примерно соответствует началу года.Экспорт из России, напротив, пострадал от продолжающихся украинских атак на энергоинфраструктуру. По данным отслеживания танкеров Bloomberg, за четыре недели по 8 ноября морские поставки снизились на 40 тысяч баррелей в сутки, составив 3,63 миллиона. Кроме того, российская нефть подорожала из-за высоких ставок фрахта и уступает конкуренту в цене из-за более длинных маршрутов.
https://1prime.ru/20261110/neft-875079536.html
индия
персидский залив
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нефть, индия, персидский залив, иран, россия
Энергетика, Нефть, ИНДИЯ, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, ИРАН, РОССИЯ
СМИ: страны Персидского залива обошли Россию по поставкам нефти в Индию
Bloomberg: страны Персидского залива обошли Россию по объемам поставок нефти в Индию
МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ.
Индия впервые с начала конфликта вокруг Ирана стала покупать больше нефти у стран Персидского залива, чем у России, пишет Bloomberg
.
"Импорт нефти Индией из Персидского залива превзошел импорт из России впервые с начала конфликта вокруг Ирана, поскольку челночные рейсы танкеров помогают восстановить поставки через Ормузский пролив", — отмечает агентство.
По данным Kpler, в ноябре поставки сырой нефти в Индию через ближневосточный маршрут достигли 2,1 миллиона баррелей в сутки, превысив российский импорт в 1,8 миллиона.
Как отмечает агентство, крупнейшие производители в странах Персидского залива теперь поставляют нефть почти на довоенных уровнях: совокупный экспорт Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака и Кувейта в октябре вырос до 15,53 миллиона баррелей в сутки, что примерно соответствует началу года.
Экспорт из России, напротив, пострадал от продолжающихся украинских атак на энергоинфраструктуру. По данным отслеживания танкеров Bloomberg, за четыре недели по 8 ноября морские поставки снизились на 40 тысяч баррелей в сутки, составив 3,63 миллиона. Кроме того, российская нефть подорожала из-за высоких ставок фрахта и уступает конкуренту в цене из-за более длинных маршрутов.
Игра на понижение: ОАЭ резко снизили цены на свою нефть, пишет Bloomberg