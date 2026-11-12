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Добыча нефти в США обновила исторический максимум

Добыча нефти в США обновила исторический максимум - 12.11.2026, ПРАЙМ

Добыча нефти в США обновила исторический максимум

Добыча нефти в США на конец недели по 6 ноября достигла нового исторического максимума в 14,013 миллиона баррелей в сутки, увеличившись на 10 тысяч баррелей к... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T20:19+0300

2026-11-12T20:19+0300

2026-11-12T20:19+0300

нефть

мировая экономика

сша

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Добыча нефти в США на конец недели по 6 ноября достигла нового исторического максимума в 14,013 миллиона баррелей в сутки, увеличившись на 10 тысяч баррелей к предшествующей неделе, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации (EIA) минэнерго страны. В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,819 миллиона баррелей в сутки. Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в сентябре добыча нефти в США составила 14,01 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в октябре показатель составил 13,81 миллиона баррелей в сутки. В ноябре EIA прогнозирует показатель на уровне 14,03 миллиона баррелей в сутки. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 13,66 миллиона баррелей в сутки. Минэнерго США 11 ноября понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 10 тысяч баррелей в день - до 13,86 миллиона баррелей в день, на 2027 год - сохранило на уровне 14,3 миллиона баррелей в день.

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нефть, мировая экономика, сша, eia