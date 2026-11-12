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NIS запросила у властей Сербии доступ к резервам нефти и дизтоплива
NIS запросила у властей Сербии доступ к резервам нефти и дизтоплива - 12.11.2026, ПРАЙМ
NIS запросила у властей Сербии доступ к резервам нефти и дизтоплива
Российско-сербская компания "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) под санкциями США из-за аварии на Адриатическом нефтепроводе (JАNAF) в Хорватии запросила у... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T22:08+0300
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БЕЛГРАД, 12 ноя – ПРАЙМ. Российско-сербская компания "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) под санкциями США из-за аварии на Адриатическом нефтепроводе (JАNAF) в Хорватии запросила у властей Сербии доступ к резервам сырой нефти и оперативным резервам дизельного топлива, сообщила пресс-служба компании.
Перерыв в поставках сырой нефти на единственный в Сербии нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Панчево возник 6 ноября после аварии при ремонте на трубопроводе на территории Хорватии.
"NIS запросила у правительства Сербии в техническом мандате из-за временного перерыва в снабжении сырой нефти после повреждения нефтепровода JANAF возможность использовать сырую нефть из госрезервов и дизтопливо из оперативных резервов", - говорится в сообщении.
NIS под санкциями США 30 октября получила от американского минфина очередное продление лицензии на операционную деятельность до 11 декабря.
Продолжаются переговоры по продаже контрольного пакета в 56,15% акций "Газпром нефти" российско-сербской NIS венгерской нефтегазовой компании MOL.
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Нефть, Газ, СЕРБИЯ, США, ХОРВАТИЯ, NIS, Газпром, Газпром нефть
NIS запросила у властей Сербии доступ к резервам нефти и дизтоплива
NIS под санкциями США запросила у властей Сербии доступ к резервам нефти и дизтоплива
БЕЛГРАД, 12 ноя – ПРАЙМ. Российско-сербская компания "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) под санкциями США из-за аварии на Адриатическом нефтепроводе (JАNAF) в Хорватии запросила у властей Сербии доступ к резервам сырой нефти и оперативным резервам дизельного топлива, сообщила пресс-служба компании.
Перерыв в поставках сырой нефти на единственный в Сербии нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Панчево возник 6 ноября после аварии при ремонте на трубопроводе на территории Хорватии.
"NIS запросила у правительства Сербии в техническом мандате из-за временного перерыва в снабжении сырой нефти после повреждения нефтепровода JANAF возможность использовать сырую нефть из госрезервов и дизтопливо из оперативных резервов", - говорится в сообщении.
NIS под санкциями США 30 октября получила от американского минфина очередное продление лицензии на операционную деятельность до 11 декабря.
Продолжаются переговоры по продаже контрольного пакета в 56,15% акций "Газпром нефти" российско-сербской NIS венгерской нефтегазовой компании MOL.