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NIS запросила у властей Сербии доступ к резервам нефти и дизтоплива

NIS запросила у властей Сербии доступ к резервам нефти и дизтоплива - 12.11.2026, ПРАЙМ

NIS запросила у властей Сербии доступ к резервам нефти и дизтоплива

Российско-сербская компания "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) под санкциями США из-за аварии на Адриатическом нефтепроводе (JАNAF) в Хорватии запросила у... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T22:08+0300

2026-11-12T22:08+0300

2026-11-12T22:08+0300

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БЕЛГРАД, 12 ноя – ПРАЙМ. Российско-сербская компания "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) под санкциями США из-за аварии на Адриатическом нефтепроводе (JАNAF) в Хорватии запросила у властей Сербии доступ к резервам сырой нефти и оперативным резервам дизельного топлива, сообщила пресс-служба компании. Перерыв в поставках сырой нефти на единственный в Сербии нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Панчево возник 6 ноября после аварии при ремонте на трубопроводе на территории Хорватии. "NIS запросила у правительства Сербии в техническом мандате из-за временного перерыва в снабжении сырой нефти после повреждения нефтепровода JANAF возможность использовать сырую нефть из госрезервов и дизтопливо из оперативных резервов", - говорится в сообщении. NIS под санкциями США 30 октября получила от американского минфина очередное продление лицензии на операционную деятельность до 11 декабря. Продолжаются переговоры по продаже контрольного пакета в 56,15% акций "Газпром нефти" российско-сербской NIS венгерской нефтегазовой компании MOL.

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нефть, газ, сербия, сша, хорватия, nis, газпром, газпром нефть