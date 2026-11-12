Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
NIS запросила у властей Сербии доступ к резервам нефти и дизтоплива - 12.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261112/nis-875180581.html
NIS запросила у властей Сербии доступ к резервам нефти и дизтоплива
NIS запросила у властей Сербии доступ к резервам нефти и дизтоплива - 12.11.2026, ПРАЙМ
NIS запросила у властей Сербии доступ к резервам нефти и дизтоплива
Российско-сербская компания "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) под санкциями США из-за аварии на Адриатическом нефтепроводе (JАNAF) в Хорватии запросила у... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T22:08+0300
2026-11-12T22:08+0300
нефть
газ
сербия
сша
хорватия
nis
газпром
газпром нефть
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875180581.jpg?1794510507
БЕЛГРАД, 12 ноя – ПРАЙМ. Российско-сербская компания "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) под санкциями США из-за аварии на Адриатическом нефтепроводе (JАNAF) в Хорватии запросила у властей Сербии доступ к резервам сырой нефти и оперативным резервам дизельного топлива, сообщила пресс-служба компании. Перерыв в поставках сырой нефти на единственный в Сербии нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Панчево возник 6 ноября после аварии при ремонте на трубопроводе на территории Хорватии. "NIS запросила у правительства Сербии в техническом мандате из-за временного перерыва в снабжении сырой нефти после повреждения нефтепровода JANAF возможность использовать сырую нефть из госрезервов и дизтопливо из оперативных резервов", - говорится в сообщении. NIS под санкциями США 30 октября получила от американского минфина очередное продление лицензии на операционную деятельность до 11 декабря. Продолжаются переговоры по продаже контрольного пакета в 56,15% акций "Газпром нефти" российско-сербской NIS венгерской нефтегазовой компании MOL.
сербия
сша
хорватия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, газ, сербия, сша, хорватия, nis, газпром, газпром нефть
Нефть, Газ, СЕРБИЯ, США, ХОРВАТИЯ, NIS, Газпром, Газпром нефть
22:08 12.11.2026
 
NIS запросила у властей Сербии доступ к резервам нефти и дизтоплива

NIS под санкциями США запросила у властей Сербии доступ к резервам нефти и дизтоплива

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
БЕЛГРАД, 12 ноя – ПРАЙМ. Российско-сербская компания "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) под санкциями США из-за аварии на Адриатическом нефтепроводе (JАNAF) в Хорватии запросила у властей Сербии доступ к резервам сырой нефти и оперативным резервам дизельного топлива, сообщила пресс-служба компании.
Перерыв в поставках сырой нефти на единственный в Сербии нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Панчево возник 6 ноября после аварии при ремонте на трубопроводе на территории Хорватии.
"NIS запросила у правительства Сербии в техническом мандате из-за временного перерыва в снабжении сырой нефти после повреждения нефтепровода JANAF возможность использовать сырую нефть из госрезервов и дизтопливо из оперативных резервов", - говорится в сообщении.
NIS под санкциями США 30 октября получила от американского минфина очередное продление лицензии на операционную деятельность до 11 декабря.
Продолжаются переговоры по продаже контрольного пакета в 56,15% акций "Газпром нефти" российско-сербской NIS венгерской нефтегазовой компании MOL.
 
НефтьГазСЕРБИЯСШАХОРВАТИЯNISГазпромГазпром нефть
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала