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"Казтрансойл" нарастил отгрузку нефти в систему КТК
"Казтрансойл" нарастил отгрузку нефти в систему КТК - 12.11.2026, ПРАЙМ
"Казтрансойл" нарастил отгрузку нефти в систему КТК
Объем перевалки нефти в систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) за январь-октябрь вырос на 30% в годовом выражении и составил 3,878 миллиона тонн, | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T08:05+0300
2026-11-12T08:05+0300
2026-11-12T08:17+0300
нефть
казахстан
казтрансойл
ктк
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АЛМА-АТА, 12 ноя - ПРАЙМ. Объем перевалки нефти в систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) за январь-октябрь вырос на 30% в годовом выражении и составил 3,878 миллиона тонн, следует из сообщения оператора магистральных нефтепроводов Казахстана - "Казтрансойла". "Объем перевалки нефти в систему АО "Каспийский Трубопроводный Консорциум-К" составил 3 миллиона 878 тысяч тонн, что на 897 тысячи тонн больше показателя 2025 года", - приведены в сообщении оператора показатели за январь-октябрь текущего года. Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны.
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нефть, казахстан, казтрансойл, ктк
Нефть, КАЗАХСТАН, КазТрансОйл, КТК
"Казтрансойл" нарастил отгрузку нефти в систему КТК
"Казтрансойл" нарастил отгрузку нефти в систему КТК на 30% в январе-октябре
АЛМА-АТА, 12 ноя - ПРАЙМ. Объем перевалки нефти в систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) за январь-октябрь вырос на 30% в годовом выражении и составил 3,878 миллиона тонн, следует из сообщения оператора магистральных нефтепроводов Казахстана - "Казтрансойла".
"Объем перевалки нефти в систему АО "Каспийский Трубопроводный Консорциум-К" составил 3 миллиона 878 тысяч тонн, что на 897 тысячи тонн больше показателя 2025 года", - приведены в сообщении оператора показатели за январь-октябрь текущего года.
Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны.