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Отец троих детей выиграл в лотерею 16,1 миллиона рублей

Отец троих детей выиграл в лотерею 16,1 миллиона рублей - 12.11.2026, ПРАЙМ

Отец троих детей выиграл в лотерею 16,1 миллиона рублей

Преподаватель актерского мастерства и отец троих детей выиграл в лотерею 16,1 миллиона рублей после того, как прочитал предсказание о выигрыше в гороскопе,... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T08:17+0300

2026-11-12T08:17+0300

2026-11-12T08:24+0300

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Преподаватель актерского мастерства и отец троих детей выиграл в лотерею 16,1 миллиона рублей после того, как прочитал предсказание о выигрыше в гороскопе, рассказали РИА Новости в пресс-службе крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей "Столото". "Андрей М. родом из Ивановской области стал обладателем суперприза в размере 16 124 461 рубль в 177091-м тираже лотереи "Все или ничего", - рассказали в компании. Рано утром Андрей провожал старшего сына в аэропорт перед поездкой с классом в Иркутск. Во время ожидания мужчина читал новости и гороскопы, в одном из которых ему запомнилось предсказание: "Сегодня вам может повезти в лотерее". В моменте мужчина не придал значения написанному, но вечером того же дня купил лотерейный билет в мобильном приложении. Комбинацию чисел он выбрал на основании даты рождения своих троих детей, жены, сестры и тещи. Билет оказался выигрышным несмотря на то, что Андрей не угадал ни одного числа, добавили в пресс-службе. Счастливчик участвует в лотереях с 2008 года, продолжая традицию своего отца. Мужчина родом из города Кохма Ивановской области, а сейчас живет и работает с женой на два города - в Москве и Санкт-Петербурге. В 2026 году супруги отметили 19 лет совместной жизни. "По профессии Андрей актер театра, кино и озвучки. У Андрея большой опыт творческой деятельности: он играл в театре, снимался в рекламе и сериалах, а также озвучивал вокальные партии персонажей зарубежных мультфильмов. Сейчас мужчина работает педагогом актерского мастерства в творческом центре в Москве. Там же учатся его трое детей: сыновья 16, 12 и 9 лет", - рассказали в компании. Выигрыш Андрей планирует направить на важные семейные цели: образование детей, помощь близким и покупку автомобиля, заключили в пресс-службе.

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