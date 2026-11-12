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Оверчук предложил Афганистану установить контакт с ЕЭК

Оверчук предложил Афганистану установить контакт с ЕЭК - 12.11.2026, ПРАЙМ

Оверчук предложил Афганистану установить контакт с ЕЭК

Российский вице-премьер Алексей Оверчук на переговорах с премьер-министром Афганистана Мохаммадом Хасаном Ахундом предложил правительству установить контакт с... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T16:57+0300

2026-11-12T16:57+0300

2026-11-12T16:57+0300

мировая экономика

афганистан

алексей оверчук

евразийская экономическая комиссия

еаэс

еэк

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КАБУЛ, 12 ноя - ПРАЙМ. Российский вице-премьер Алексей Оверчук на переговорах с премьер-министром Афганистана Мохаммадом Хасаном Ахундом предложил правительству установить контакт с Евразийской экономической комиссией (ЕЭК). Российская делегация во главе с Оверчуком прибыла в Афганистан в четверг. "Мы бы хотели обсудить вопросы, связанные с техническим регулированием, стандартами. Все эти вопросы выведены у нас на наднациональный уровень, в ЕАЭС. Поэтому здесь у нас тоже есть предложение установить контакт с ЕЭК", - заявил Оверчук на встрече.

афганистан

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мировая экономика, афганистан, алексей оверчук, евразийская экономическая комиссия, еаэс, еэк