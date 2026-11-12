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Оверчук предложил Афганистану установить контакт с ЕЭК
Оверчук предложил Афганистану установить контакт с ЕЭК - 12.11.2026, ПРАЙМ
Оверчук предложил Афганистану установить контакт с ЕЭК
Российский вице-премьер Алексей Оверчук на переговорах с премьер-министром Афганистана Мохаммадом Хасаном Ахундом предложил правительству установить контакт с... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T16:57+0300
2026-11-12T16:57+0300
2026-11-12T16:57+0300
мировая экономика
афганистан
алексей оверчук
евразийская экономическая комиссия
еаэс
еэк
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КАБУЛ, 12 ноя - ПРАЙМ. Российский вице-премьер Алексей Оверчук на переговорах с премьер-министром Афганистана Мохаммадом Хасаном Ахундом предложил правительству установить контакт с Евразийской экономической комиссией (ЕЭК).
Российская делегация во главе с Оверчуком прибыла в Афганистан в четверг.
"Мы бы хотели обсудить вопросы, связанные с техническим регулированием, стандартами. Все эти вопросы выведены у нас на наднациональный уровень, в ЕАЭС. Поэтому здесь у нас тоже есть предложение установить контакт с ЕЭК", - заявил Оверчук на встрече.
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мировая экономика, афганистан, алексей оверчук, евразийская экономическая комиссия, еаэс, еэк
Мировая экономика, АФГАНИСТАН, Алексей Оверчук, Евразийская экономическая комиссия, ЕАЭС, ЕЭК
Оверчук предложил Афганистану установить контакт с ЕЭК
Оверчук на переговорах с премьером Афганистана предложил установить контакт с ЕЭК
КАБУЛ, 12 ноя - ПРАЙМ. Российский вице-премьер Алексей Оверчук на переговорах с премьер-министром Афганистана Мохаммадом Хасаном Ахундом предложил правительству установить контакт с Евразийской экономической комиссией (ЕЭК).
Российская делегация во главе с Оверчуком прибыла в Афганистан в четверг.
"Мы бы хотели обсудить вопросы, связанные с техническим регулированием, стандартами. Все эти вопросы выведены у нас на наднациональный уровень, в ЕАЭС. Поэтому здесь у нас тоже есть предложение установить контакт с ЕЭК", - заявил Оверчук на встрече.