https://1prime.ru/20261112/pensionery-875148291.html
Названы сферы с самыми высокими зарплатными предложениями для пенсионеров
Названы сферы с самыми высокими зарплатными предложениями для пенсионеров - 12.11.2026, ПРАЙМ
Названы сферы с самыми высокими зарплатными предложениями для пенсионеров
Работодатели в сфере транспорта, логистики, строительства и недвижимости предлагают наиболее высокие зарплаты для пенсионеров в России, следует из результатов... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T11:25+0300
2026-11-12T11:25+0300
2026-11-12T11:25+0300
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пенсионеры
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общество
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МОСКВА, 12 ноя – ПРАЙМ. Работодатели в сфере транспорта, логистики, строительства и недвижимости предлагают наиболее высокие зарплаты для пенсионеров в России, следует из результатов исследовании сервиса "Работа.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости. "Согласно данным за первый–третий кварталы 2026 года, средние зарплатные предложения для пенсионеров заметно различаются по отраслям. Самые высокие доходы предлагают в транспорте и логистике — 101 342 рубля. Близки к ним и строительство с недвижимостью (89 316 рублей)", - говорится в сообщении. Уточняется, что в производстве и агропроме пенсионерам предлагают среднюю зарплату 81 489 рублей, в работе без специальной подготовки и опыта - 82 048 рублей, в офисных службах и бизнес-услугах - 77 908 рублей. Кроме того, в сфере услуг показатель достигает 76 200 рублей, в финансах и страховании - 73 337 рублей, в красоте и здоровье - 68 227 рублей. Согласно данным, в маркетинге, рекламе и СМИ пенсионерам предлагают 61 033 рубля, в торговле - 55 322 рубля, в IT и телекоме - 56 469 рублей, а в культуре, образовании и госслужбе - 49 815 рублей. Анализ около 100 тысяч вакансий был проведен за первые три квартала 2026 года среди всех регионов России.
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бизнес, пенсионеры, россия, работа, общество
Бизнес, пенсионеры, РОССИЯ, РАБОТА, Общество
Названы сферы с самыми высокими зарплатными предложениями для пенсионеров
"Работа.ру": самые высокие зарплаты для пенсионеров предлагают в транспорте и логистике
МОСКВА, 12 ноя – ПРАЙМ. Работодатели в сфере транспорта, логистики, строительства и недвижимости предлагают наиболее высокие зарплаты для пенсионеров в России, следует из результатов исследовании сервиса "Работа.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Согласно данным за первый–третий кварталы 2026 года, средние зарплатные предложения для пенсионеров заметно различаются по отраслям. Самые высокие доходы предлагают в транспорте и логистике — 101 342 рубля. Близки к ним и строительство с недвижимостью (89 316 рублей)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в производстве и агропроме пенсионерам предлагают среднюю зарплату 81 489 рублей, в работе без специальной подготовки и опыта - 82 048 рублей, в офисных службах и бизнес-услугах - 77 908 рублей. Кроме того, в сфере услуг показатель достигает 76 200 рублей, в финансах и страховании - 73 337 рублей, в красоте и здоровье - 68 227 рублей.
Согласно данным, в маркетинге, рекламе и СМИ пенсионерам предлагают 61 033 рубля, в торговле - 55 322 рубля, в IT и телекоме - 56 469 рублей, а в культуре, образовании и госслужбе - 49 815 рублей.
Анализ около 100 тысяч вакансий был проведен за первые три квартала 2026 года среди всех регионов России.