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В "Единой России" рассказали о поправках ко второму чтению бюджета

В "Единой России" рассказали о поправках ко второму чтению бюджета - 12.11.2026, ПРАЙМ

В "Единой России" рассказали о поправках ко второму чтению бюджета

Поправки "Единой России" ко второму чтению бюджета увеличат финансирование приоритетных для РФ направлений, сообщил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев. | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T10:49+0300

2026-11-12T10:49+0300

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финансы

россия

дмитрий медведев

единая россия

совбез

госдума

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Поправки "Единой России" ко второму чтению бюджета увеличат финансирование приоритетных для РФ направлений, сообщил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев. В среду заместитель председателя Совбеза РФ, председатель ЕР Дмитрий Медведев провел совещание по подготовке поправок партии ко второму чтению законопроекта о бюджете на 2027, 2028 и 2029 годы. "Поправки "Единой России" ко второму чтению бюджета увеличат финансирование на направления, внимание на которых акцентирует президент. Они составляют основу нашей Народной программы. Это поддержка участников специальной военной операции, семей с детьми, здравоохранение, образование, развитие сельского хозяйства и выравнивание регионов", - цитируют Якушева в пресс-службе партии. Так, в ЕР предлагают увеличить финансирование на программы по сопровождению участников СВО, которые вернулись с фронта и нуждаются в профессиональной самореализации. В том числе средства заложены на развитие проекта "Время Героев". В здравоохранении, как указал Якушев, партия настаивает на расширении календаря национальных прививок. "Продолжаем системно отстаивать вопрос финансирования на лекарственное обеспечение в амбулаторных условиях пациентов, которые перенесли сердечно-сосудистые заболевания", - добавил он. Помимо этого, предлагается увеличить финансирование на комплексное развитие сельских территорий и приведение в нормативное состояние дорог в регионах. А также расширить социальную поддержку многодетных семей. Эти и другие поправки, как рассказал Якушев, проработаны с правительством РФ. "По поручению председателя нашей партии Дмитрия Анатольевича Медведева "Единая Россия" обеспечит контроль за исполнением бюджета. В него будут вовлечены депутаты наших фракций всех уровней. Такое взаимодействие помогает эффективно решать задачи, которые стоят перед Россией, и обеспечивать поддержку наших граждан", - заключил он. В октябре Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, внесенный правительством. Второе чтение запланировано на 19 ноября.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, россия, дмитрий медведев, единая россия, совбез, госдума