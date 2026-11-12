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Водителям напомнили, когда нужно сменить резину на зимнюю

Водителям напомнили, когда нужно сменить резину на зимнюю - 12.11.2026, ПРАЙМ

Водителям напомнили, когда нужно сменить резину на зимнюю

Водителям легковых автомобилей и небольших грузовиков запрещено использовать летнюю резину с начала декабря до конца февраля, сообщили РИА Новости в... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T12:25+0300

2026-11-12T12:25+0300

2026-11-12T12:25+0300

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МОСКВА, 12 ноя – ПРАЙМ. Водителям легковых автомобилей и небольших грузовиков запрещено использовать летнюю резину с начала декабря до конца февраля, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД России. "Эксплуатация транспортного средства запрещается в случаях, когда: на транспортных средствах категорий M1 (легковые автомобили) и N1 (транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонн) не установлены зимние шины в зимний период (декабрь, январь, февраль)", – сказали в пресс-службе, отвечая на запрос агентства. В ведомстве добавили, что также запрещено пользоваться транспортом, если на нем установлены шины с шипами противоскольжения, применяемые с июня по август, а также если зимние шины или шины с шипами установлены не на все колеса. Как уточнил РИА Новости автоюрист Лев Воропаев, обязательных требований к смене с 1 декабря летней резины на зимнюю для категорий M2, M3, N2 и N3 – автобусов и грузовиков массой свыше 3,5 тонны – нет. Однако такие транспортные средства на весь зимний период до конца февраля в случае отсутствия зимней резины должны быть укомплектованы цепями противоскольжения.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мвд, авто, россия, общество