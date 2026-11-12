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Водителям напомнили, когда нужно сменить резину на зимнюю - 12.11.2026, ПРАЙМ
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Водителям напомнили, когда нужно сменить резину на зимнюю
Водителям напомнили, когда нужно сменить резину на зимнюю - 12.11.2026, ПРАЙМ
Водителям напомнили, когда нужно сменить резину на зимнюю
Водителям легковых автомобилей и небольших грузовиков запрещено использовать летнюю резину с начала декабря до конца февраля, сообщили РИА Новости в... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T12:25+0300
2026-11-12T12:25+0300
мвд
авто
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общество
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МОСКВА, 12 ноя – ПРАЙМ. Водителям легковых автомобилей и небольших грузовиков запрещено использовать летнюю резину с начала декабря до конца февраля, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД России. "Эксплуатация транспортного средства запрещается в случаях, когда: на транспортных средствах категорий M1 (легковые автомобили) и N1 (транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонн) не установлены зимние шины в зимний период (декабрь, январь, февраль)", – сказали в пресс-службе, отвечая на запрос агентства. В ведомстве добавили, что также запрещено пользоваться транспортом, если на нем установлены шины с шипами противоскольжения, применяемые с июня по август, а также если зимние шины или шины с шипами установлены не на все колеса. Как уточнил РИА Новости автоюрист Лев Воропаев, обязательных требований к смене с 1 декабря летней резины на зимнюю для категорий M2, M3, N2 и N3 – автобусов и грузовиков массой свыше 3,5 тонны – нет. Однако такие транспортные средства на весь зимний период до конца февраля в случае отсутствия зимней резины должны быть укомплектованы цепями противоскольжения.
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мвд, авто, россия, общество
МВД, Авто, РОССИЯ, Общество
12:25 12.11.2026
 
Водителям напомнили, когда нужно сменить резину на зимнюю

МВД: водителям запрещено использовать летнюю резину с начала декабря до конца февраля

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МОСКВА, 12 ноя – ПРАЙМ. Водителям легковых автомобилей и небольших грузовиков запрещено использовать летнюю резину с начала декабря до конца февраля, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД России.
"Эксплуатация транспортного средства запрещается в случаях, когда: на транспортных средствах категорий M1 (легковые автомобили) и N1 (транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонн) не установлены зимние шины в зимний период (декабрь, январь, февраль)", – сказали в пресс-службе, отвечая на запрос агентства.
В ведомстве добавили, что также запрещено пользоваться транспортом, если на нем установлены шины с шипами противоскольжения, применяемые с июня по август, а также если зимние шины или шины с шипами установлены не на все колеса.
Как уточнил РИА Новости автоюрист Лев Воропаев, обязательных требований к смене с 1 декабря летней резины на зимнюю для категорий M2, M3, N2 и N3 – автобусов и грузовиков массой свыше 3,5 тонны – нет. Однако такие транспортные средства на весь зимний период до конца февраля в случае отсутствия зимней резины должны быть укомплектованы цепями противоскольжения.
 
МВДАвтоРОССИЯОбщество
 
 
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