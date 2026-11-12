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Роснедра предложили разработать программу геологоразведки дефицитного сырья - 12.11.2026, ПРАЙМ
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Роснедра предложили разработать программу геологоразведки дефицитного сырья
Роснедра предложили разработать программу геологоразведки дефицитного сырья - 12.11.2026, ПРАЙМ
Роснедра предложили разработать программу геологоразведки дефицитного сырья
Необходимо разработать программу геологоразведки дефицитных видов сырья в России, заявил руководитель Роснедр Олег Казанов. | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T12:06+0300
2026-11-12T12:14+0300
нефть
россия
роснедра
росатом
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Необходимо разработать программу геологоразведки дефицитных видов сырья в России, заявил руководитель Роснедр Олег Казанов. "Наше предложение состоит в том, что нам нужно разработать программу геологоразведки, в широком смысле геологоразведки, на дефицитные виды сырья", - сказал он на заседании Высшего горного совета. Казанов отметил, что в прошлом году уже была разработана программа геологического изучения недр в воссоединенных регионах, а также программа геологоразведочных работ в отношении урана, которая называется "Уран России". "К этой программе присоединился "Росатом" в части оценочных работ, разведки и перехода уже к добыче. И вот в таком виде программа получила поддержку президента, и сейчас под нее найдено финансирование, это у нас на три года 13,5 миллиарда рублей, на первые только три года, а программа до 2050 года", - добавил Казанов. Согласно стратегии развития минерально-сырьевой базы РФ до 2050 года, утвержденной кабмином, все значимые ископаемые разделены на три группы по степени обеспеченности потребностей экономики и необходимого экспорта. В третью группу входят импортозависимые дефицитные виды, включая уран и молибден. Также туда, в частности, относятся хром, титан, бокситы, вольфрам, литий, цирконий, редкоземельные металлы.
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нефть, россия, роснедра, росатом
Нефть, РОССИЯ, Роснедра, Росатом
12:06 12.11.2026 (обновлено: 12:14 12.11.2026)
 
Роснедра предложили разработать программу геологоразведки дефицитного сырья

Роснедра видят необходимость в разработке программы геологоразведки дефицитных видов сырья

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Необходимо разработать программу геологоразведки дефицитных видов сырья в России, заявил руководитель Роснедр Олег Казанов.
"Наше предложение состоит в том, что нам нужно разработать программу геологоразведки, в широком смысле геологоразведки, на дефицитные виды сырья", - сказал он на заседании Высшего горного совета.
Казанов отметил, что в прошлом году уже была разработана программа геологического изучения недр в воссоединенных регионах, а также программа геологоразведочных работ в отношении урана, которая называется "Уран России".
"К этой программе присоединился "Росатом" в части оценочных работ, разведки и перехода уже к добыче. И вот в таком виде программа получила поддержку президента, и сейчас под нее найдено финансирование, это у нас на три года 13,5 миллиарда рублей, на первые только три года, а программа до 2050 года", - добавил Казанов.
Согласно стратегии развития минерально-сырьевой базы РФ до 2050 года, утвержденной кабмином, все значимые ископаемые разделены на три группы по степени обеспеченности потребностей экономики и необходимого экспорта. В третью группу входят импортозависимые дефицитные виды, включая уран и молибден. Также туда, в частности, относятся хром, титан, бокситы, вольфрам, литий, цирконий, редкоземельные металлы.
 
НефтьРОССИЯРоснедраРосатом
 
 
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