Рубль на перепутье: геополитика и нефть определят курс

МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Резкое снижение нефтяных котировок от максимумов октября связано с сокращением геополитической премии на фоне деэскалации конфликта между США и Ираном. Дополнительно давление на рынок углеводородов оказывает рост добычи в странах расширенного формата экспортеров нефти ОПЕК+ и восстановление объемов предложения "черного золота" потребителям.В ноябре мы ожидаем, что Brent будет торговаться в диапазоне 80-100 долларов за баррель, а Urals — 60-85 долларов за баррель. Такие ценовые уровни позволяют сохранять относительно устойчивый баланс на валютном рынке. Однако дальнейшее снижение стоимости нефти может постепенно сократить приток экспортной выручки и предложение иностранной валюты внутри страны. При этом эффект будет проявляться с временным лагом, поскольку сейчас на рынок еще поступает выручка от продаж сырья по более высоким ценам предыдущих месяцев.Еще один фактор давления на рубль – увеличение покупок валюты по бюджетному правилу. Дополнительную поддержку иностранным валютам оказывает сезонное увеличение спроса на них со стороны импортеров и традиционное сокращение активности экспортеров после налогового периода.В то же время высокая ключевая ставка продолжает поддерживать привлекательность рублевых активов. Важным фактором остается и геополитика. Итоги переговоров России, США и Украины способны значительно повлиять на настроения участников торгов. Даже нейтральный информационный фон или умеренно позитивные сигналы по итогам встречи могут стать поддержкой для рубля, тогда как конкретный прогресс в переговорах способен усилить этот эффект.К середине ноября ожидаем доллар в диапазоне 80-85 рублей, евро – в пределах 89,5-94 рубля, биржевые торги юанем – в коридоре 12-12,5 рубля.Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Резкое снижение нефтяных котировок от максимумов октября связано с сокращением геополитической премии на фоне деэскалации конфликта между США и Ираном. Дополнительно давление на рынок углеводородов оказывает рост добычи в странах расширенного формата экспортеров нефти ОПЕК+ и восстановление объемов предложения "черного золота" потребителям.
В ноябре мы ожидаем, что Brent будет торговаться в диапазоне 80-100 долларов за баррель, а Urals — 60-85 долларов за баррель. Такие ценовые уровни позволяют сохранять относительно устойчивый баланс на валютном рынке. Однако дальнейшее снижение стоимости нефти может постепенно сократить приток экспортной выручки и предложение иностранной валюты внутри страны. При этом эффект будет проявляться с временным лагом, поскольку сейчас на рынок еще поступает выручка от продаж сырья по более высоким ценам предыдущих месяцев.
Еще один фактор давления на рубль – увеличение покупок валюты по бюджетному правилу. Дополнительную поддержку иностранным валютам оказывает сезонное увеличение спроса на них со стороны импортеров и традиционное сокращение активности экспортеров после налогового периода.
В то же время высокая ключевая ставка продолжает поддерживать привлекательность рублевых активов. Важным фактором остается и геополитика. Итоги переговоров России, США и Украины способны значительно повлиять на настроения участников торгов. Даже нейтральный информационный фон или умеренно позитивные сигналы по итогам встречи могут стать поддержкой для рубля, тогда как конкретный прогресс в переговорах способен усилить этот эффект.
К середине ноября ожидаем доллар в диапазоне 80-85 рублей, евро – в пределах 89,5-94 рубля, биржевые торги юанем – в коридоре 12-12,5 рубля.
Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
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