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Рубль на перепутье: геополитика и нефть определят курс - 12.11.2026, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20261112/rubl-875141562.html
Рубль на перепутье: геополитика и нефть определят курс
Рубль на перепутье: геополитика и нефть определят курс - 12.11.2026, ПРАЙМ
Рубль на перепутье: геополитика и нефть определят курс
Резкое снижение нефтяных котировок от максимумов октября связано с сокращением геополитической премии на фоне деэскалации конфликта между США и Ираном... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T09:27+0300
2026-11-12T09:27+0300
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МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Резкое снижение нефтяных котировок от максимумов октября связано с сокращением геополитической премии на фоне деэскалации конфликта между США и Ираном. Дополнительно давление на рынок углеводородов оказывает рост добычи в странах расширенного формата экспортеров нефти ОПЕК+ и восстановление объемов предложения "черного золота" потребителям.В ноябре мы ожидаем, что Brent будет торговаться в диапазоне 80-100 долларов за баррель, а Urals — 60-85 долларов за баррель. Такие ценовые уровни позволяют сохранять относительно устойчивый баланс на валютном рынке. Однако дальнейшее снижение стоимости нефти может постепенно сократить приток экспортной выручки и предложение иностранной валюты внутри страны. При этом эффект будет проявляться с временным лагом, поскольку сейчас на рынок еще поступает выручка от продаж сырья по более высоким ценам предыдущих месяцев.Еще один фактор давления на рубль – увеличение покупок валюты по бюджетному правилу. Дополнительную поддержку иностранным валютам оказывает сезонное увеличение спроса на них со стороны импортеров и традиционное сокращение активности экспортеров после налогового периода.В то же время высокая ключевая ставка продолжает поддерживать привлекательность рублевых активов. Важным фактором остается и геополитика. Итоги переговоров России, США и Украины способны значительно повлиять на настроения участников торгов. Даже нейтральный информационный фон или умеренно позитивные сигналы по итогам встречи могут стать поддержкой для рубля, тогда как конкретный прогресс в переговорах способен усилить этот эффект.К середине ноября ожидаем доллар в диапазоне 80-85 рублей, евро – в пределах 89,5-94 рубля, биржевые торги юанем – в коридоре 12-12,5 рубля.Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
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Гузель Проценко
https://img.cdn1prime.ru/img/07e8/08/1e/851228612_0:144:1291:1434_100x100_80_0_0_8fb44274463501fc81d25b470587c06c.jpg
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, валюта, курсы валют, рубль, рынок, нефть
Экономика, Мнения аналитиков, валюта, Курсы валют, рубль, Рынок, Нефть
09:27 12.11.2026
 
Рубль на перепутье: геополитика и нефть определят курс

Проценко: к середине ноября доллар будет в диапазоне 80-85 рублей

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Генеральный директор Альфа-Форекс Гузель Проценко
Гузель Проценко
генеральный директор "Альфа-Форекс"
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МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Резкое снижение нефтяных котировок от максимумов октября связано с сокращением геополитической премии на фоне деэскалации конфликта между США и Ираном. Дополнительно давление на рынок углеводородов оказывает рост добычи в странах расширенного формата экспортеров нефти ОПЕК+ и восстановление объемов предложения "черного золота" потребителям.
В ноябре мы ожидаем, что Brent будет торговаться в диапазоне 80-100 долларов за баррель, а Urals — 60-85 долларов за баррель. Такие ценовые уровни позволяют сохранять относительно устойчивый баланс на валютном рынке. Однако дальнейшее снижение стоимости нефти может постепенно сократить приток экспортной выручки и предложение иностранной валюты внутри страны. При этом эффект будет проявляться с временным лагом, поскольку сейчас на рынок еще поступает выручка от продаж сырья по более высоким ценам предыдущих месяцев.
Еще один фактор давления на рубль – увеличение покупок валюты по бюджетному правилу. Дополнительную поддержку иностранным валютам оказывает сезонное увеличение спроса на них со стороны импортеров и традиционное сокращение активности экспортеров после налогового периода.
В то же время высокая ключевая ставка продолжает поддерживать привлекательность рублевых активов. Важным фактором остается и геополитика. Итоги переговоров России, США и Украины способны значительно повлиять на настроения участников торгов. Даже нейтральный информационный фон или умеренно позитивные сигналы по итогам встречи могут стать поддержкой для рубля, тогда как конкретный прогресс в переговорах способен усилить этот эффект.
К середине ноября ожидаем доллар в диапазоне 80-85 рублей, евро – в пределах 89,5-94 рубля, биржевые торги юанем – в коридоре 12-12,5 рубля.
Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"

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