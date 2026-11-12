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СМИ: китайская JD.com приобрела материнскую компанию MediaMarkt
СМИ: китайская JD.com приобрела материнскую компанию MediaMarkt - 12.11.2026, ПРАЙМ
СМИ: китайская JD.com приобрела материнскую компанию MediaMarkt
Китайский торговый гигант JD.com завершил сделку по покупке компании Ceconomy, являющейся материнской компанией немецкой сети магазинов электроники MediaMarkt и | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T18:25+0300
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БЕРЛИН, 12 ноя - ПРАЙМ. Китайский торговый гигант JD.com завершил сделку по покупке компании Ceconomy, являющейся материнской компанией немецкой сети магазинов электроники MediaMarkt и Saturn, за примерно 1,34 миллиарда евро, сообщает газета Bild. "Китайский торговый гигант JD.com приобрел материнскую компанию MediaMarkt и Saturn. За примерно 1,34 миллиарда евро китайская компания обеспечила себе 59,8% акций Ceconomy", - говорится в материале. Согласно сообщению издания, после завершения сделки JD.com вместе с компанией Convergenta будут в сумме контролировать 85,2% акций Ceconomy. Газета отметила, что MediaMarkt и Saturn сохранят свои известные названия. Также в ближайшей перспективе не предвидится существенных изменений в управлении Ceconomy и ее структуре. При этом сделка не повлияла на гарантийные обязательства, программы для клиентов, а также ранее приобретенные покупателями подарочные карты и купоны, они остались действительными. JD.com помимо прочего также предоставила гарантии для 50 тысяч сотрудников, в течение трех лет она не планирует инициировать сокращения штата. Евросоюз согласовал сделку по покупке JD.com акций Ceconomy. При этом со стороны ЕС китайскому торговому гиганту были выдвинуты строгие условия. В Европе JD.com подозревают в получении господдержки из Китая, в том числе в виде налоговых льгот и кредитов на выгодных условиях. При этом сам JD.com отрицает это. В этой связи ЕС обязал JD.com в течение 10 лет не предоставлять MediaMarkt и Saturn на европейском рынке несправедливых конкурентных преимуществ, говорится в сообщении Bild. Bild уточнила, что Ceconomy управляет более чем 1 тысячей магазинов электроники в 11 странах под брендами MediaMarkt, Saturn и MediaWorld. Около 390 таких магазинов находятся на территории ФРГ.
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бизнес, европа, китай, фрг, jd.com, bild, ес
Бизнес, ЕВРОПА, КИТАЙ, ФРГ, JD.com, Bild, ЕС
СМИ: китайская JD.com приобрела материнскую компанию MediaMarkt
Bild: китайский JD.com приобрел материнскую компанию MediaMarkt и Saturn за 1,34 млрд евро
БЕРЛИН, 12 ноя - ПРАЙМ. Китайский торговый гигант JD.com завершил сделку по покупке компании Ceconomy, являющейся материнской компанией немецкой сети магазинов электроники MediaMarkt и Saturn, за примерно 1,34 миллиарда евро, сообщает газета Bild.
"Китайский торговый гигант JD.com
приобрел материнскую компанию MediaMarkt и Saturn. За примерно 1,34 миллиарда евро китайская компания обеспечила себе 59,8% акций Ceconomy", - говорится в материале.
Согласно сообщению издания, после завершения сделки JD.com вместе с компанией Convergenta будут в сумме контролировать 85,2% акций Ceconomy.
Газета отметила, что MediaMarkt и Saturn сохранят свои известные названия. Также в ближайшей перспективе не предвидится существенных изменений в управлении Ceconomy и ее структуре. При этом сделка не повлияла на гарантийные обязательства, программы для клиентов, а также ранее приобретенные покупателями подарочные карты и купоны, они остались действительными. JD.com помимо прочего также предоставила гарантии для 50 тысяч сотрудников, в течение трех лет она не планирует инициировать сокращения штата.
Евросоюз
согласовал сделку по покупке JD.com акций Ceconomy. При этом со стороны ЕС китайскому торговому гиганту были выдвинуты строгие условия. В Европе
JD.com подозревают в получении господдержки из Китая
, в том числе в виде налоговых льгот и кредитов на выгодных условиях. При этом сам JD.com отрицает это. В этой связи ЕС обязал JD.com в течение 10 лет не предоставлять MediaMarkt и Saturn на европейском рынке несправедливых конкурентных преимуществ, говорится в сообщении Bild
.
Bild уточнила, что Ceconomy управляет более чем 1 тысячей магазинов электроники в 11 странах под брендами MediaMarkt, Saturn и MediaWorld. Около 390 таких магазинов находятся на территории ФРГ
.