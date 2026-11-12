https://1prime.ru/20261112/transportirovka-875140431.html
Транспортировка нефти по нефтепроводам Казахстана и Китая выросла на 3%
Транспортировка нефти по нефтепроводам Казахстана и Китая выросла на 3% - 12.11.2026, ПРАЙМ
Транспортировка нефти по нефтепроводам Казахстана и Китая выросла на 3%
Транспортировка нефти по системе нефтепроводов, соединяющих Казахстан и Китай, за январь-октябрь выросла на 3%, до 16,6 миллиона тонн, сообщил оператор... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T08:56+0300
2026-11-12T08:56+0300
2026-11-12T08:56+0300
нефть
газ
казахстан
китай
грузия
казтрансойл
казмунайгаз
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АЛМА-АТА, 12 ноя - ПРАЙМ. Транспортировка нефти по системе нефтепроводов, соединяющих Казахстан и Китай, за январь-октябрь выросла на 3%, до 16,6 миллиона тонн, сообщил оператор магистральных нефтепроводов Казахстана "Казтрансойл".
"ТОО "Казахстанско-Китайский трубопровод" (ККТ) за отчетный период (январь-октябрь - ред.) по системе магистральных нефтепроводов транспортировало 16 миллионов 556 тысяч тонн нефти, что на 3% больше, чем за аналогичный период 2025 года", - говорится в сообщении оператора.
Система ККТ включает в себя нефтепроводы Атасу - Алашанькоу и Кенкияк -Кумколь. Первый предназначен для транспортировки нефти с западноказахстанских, актюбинских и кумкольских месторождений в Китай, а также транзита нефти из России. Второй обеспечивает транспортировку нефти с западноказахстанских и актюбинских месторождений.
Как уточнили в пресс-службе, за январь-октябрь по нефтепроводу Атасу -Алашанькоу транспортировка нефти выросла на 3%, до 9,477 миллиона тонн, в том числе транзит - на 1%, до 8,383 миллиона тонн, экспорт - на 28%, до 1,095 миллиона тонн. По нефтепроводу Кенкияк - Кумколь транспортировка увеличилась на 4%, до 7,545 миллиона тонн.
"Казтрансойл" - публичная компания, 90% акций которой принадлежат государственной нефтяной компании "Казмунайгаз", с активами в Казахстане, Грузии и Объединенных Арабских Эмиратах. Оператор эксплуатирует магистральные нефтепроводы протяженностью около 5,2 тысячи километров, а также обслуживает трубопроводные сети сторонних компаний общей длиной более 5 тысяч километров.
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нефть, газ, казахстан, китай, грузия, казтрансойл, казмунайгаз
Нефть, Газ, КАЗАХСТАН, КИТАЙ, ГРУЗИЯ, КазТрансОйл, Казмунайгаз
Транспортировка нефти по нефтепроводам Казахстана и Китая выросла на 3%
"Казтрансойл": транспортировка нефти по ККТ за январь-октябрь выросла на 3%
АЛМА-АТА, 12 ноя - ПРАЙМ. Транспортировка нефти по системе нефтепроводов, соединяющих Казахстан и Китай, за январь-октябрь выросла на 3%, до 16,6 миллиона тонн, сообщил оператор магистральных нефтепроводов Казахстана "Казтрансойл".
"ТОО "Казахстанско-Китайский трубопровод" (ККТ) за отчетный период (январь-октябрь - ред.) по системе магистральных нефтепроводов транспортировало 16 миллионов 556 тысяч тонн нефти, что на 3% больше, чем за аналогичный период 2025 года", - говорится в сообщении оператора.
Система ККТ включает в себя нефтепроводы Атасу - Алашанькоу и Кенкияк -Кумколь. Первый предназначен для транспортировки нефти с западноказахстанских, актюбинских и кумкольских месторождений в Китай, а также транзита нефти из России. Второй обеспечивает транспортировку нефти с западноказахстанских и актюбинских месторождений.
Как уточнили в пресс-службе, за январь-октябрь по нефтепроводу Атасу -Алашанькоу транспортировка нефти выросла на 3%, до 9,477 миллиона тонн, в том числе транзит - на 1%, до 8,383 миллиона тонн, экспорт - на 28%, до 1,095 миллиона тонн. По нефтепроводу Кенкияк - Кумколь транспортировка увеличилась на 4%, до 7,545 миллиона тонн.
"Казтрансойл" - публичная компания, 90% акций которой принадлежат государственной нефтяной компании "Казмунайгаз", с активами в Казахстане, Грузии и Объединенных Арабских Эмиратах. Оператор эксплуатирует магистральные нефтепроводы протяженностью около 5,2 тысячи километров, а также обслуживает трубопроводные сети сторонних компаний общей длиной более 5 тысяч километров.