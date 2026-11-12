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Глава ЦБ Турции объяснил, что сдерживает замедление инфляции
Глава ЦБ Турции объяснил, что сдерживает замедление инфляции - 12.11.2026, ПРАЙМ
Глава ЦБ Турции объяснил, что сдерживает замедление инфляции
Внешние "шоки предложения" ограничивают снижение инфляции в Турции и сохраняют риски ее дальнейшего роста, заявил глава Центрального банка страны Фатих Карахан. | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T11:23+0300
2026-11-12T11:23+0300
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АНКАРА, 12 ноя — ПРАЙМ. Внешние "шоки предложения" ограничивают снижение инфляции в Турции и сохраняют риски ее дальнейшего роста, заявил глава Центрального банка страны Фатих Карахан. Ранее глава турецкого регулятора сообщил о повышении прогноза инфляции на текущий год до 28% с 26%. По оценкам Центрального банка, к концу 2027 года инфляция должна снизиться до 15%, а к концу 2028 года — до 9%. В среднесрочной перспективе регулятор рассчитывает добиться ее стабилизации на целевом уровне в 5%. "Шоки предложения, вызванные внешнеполитическими событиями, ограничивают снижение общей инфляции. Продолжение этой ситуации сохраняет повышательные риски для инфляционного прогноза и требует осторожной монетарной политики", — сказал Карахан на презентации "Отчета об инфляции 2026-IV" в четверг. В то же время, по его словам, последние данные свидетельствуют о более выраженном улучшении базовой тенденции инфляции. Карахан также отметил замедление роста цен в секторе услуг, в том числе по тем категориям, которые ранее демонстрировали высокую инерционность. Годовая инфляция в Турции по итогам октября незначительно ускорилась - до 29,77% с 29,73% месяцем ранее, сообщал Институт статистики страны (TÜİK). Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее утвердил новую программу для страны на 2027-2029 годы, предусматривающую снижение инфляции до 9% и ускорение экономического роста до 5% к концу программного периода. При этом прогноз инфляции на текущий год был повышен до 28,4%. В предыдущей программе власти закладывали показатель на уровне 16%.
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финансы, банки, турция, реджеп тайип эрдоган, центральные банки, центральный банк
Финансы, Банки, ТУРЦИЯ, Реджеп Тайип Эрдоган, центральные банки, Центральный банк
Глава ЦБ Турции объяснил, что сдерживает замедление инфляции
Глава ЦБ Карахан: внешние "шоки предложения" ограничивают снижение инфляции в Турции
АНКАРА, 12 ноя — ПРАЙМ. Внешние "шоки предложения" ограничивают снижение инфляции в Турции и сохраняют риски ее дальнейшего роста, заявил глава Центрального банка страны Фатих Карахан.
Ранее глава турецкого регулятора сообщил о повышении прогноза инфляции на текущий год до 28% с 26%. По оценкам Центрального банка, к концу 2027 года инфляция должна снизиться до 15%, а к концу 2028 года — до 9%. В среднесрочной перспективе регулятор рассчитывает добиться ее стабилизации на целевом уровне в 5%.
"Шоки предложения, вызванные внешнеполитическими событиями, ограничивают снижение общей инфляции. Продолжение этой ситуации сохраняет повышательные риски для инфляционного прогноза и требует осторожной монетарной политики", — сказал Карахан на презентации "Отчета об инфляции 2026-IV" в четверг.
В то же время, по его словам, последние данные свидетельствуют о более выраженном улучшении базовой тенденции инфляции.
Карахан также отметил замедление роста цен в секторе услуг, в том числе по тем категориям, которые ранее демонстрировали высокую инерционность.
Годовая инфляция в Турции по итогам октября незначительно ускорилась - до 29,77% с 29,73% месяцем ранее, сообщал Институт статистики страны (TÜİK).
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее утвердил новую программу для страны на 2027-2029 годы, предусматривающую снижение инфляции до 9% и ускорение экономического роста до 5% к концу программного периода. При этом прогноз инфляции на текущий год был повышен до 28,4%. В предыдущей программе власти закладывали показатель на уровне 16%.