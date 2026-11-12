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ЦБ Турции повысил прогноз инфляции на 2026 год до 29,5%
ЦБ Турции повысил прогноз инфляции на 2026 год до 29,5% - 12.11.2026, ПРАЙМ
ЦБ Турции повысил прогноз инфляции на 2026 год до 29,5%
Центробанк Турции повысил прогноз по инфляции на текущий год с 28 до 29,5%, и с 15 до 21% - на следующий, сообщил глава регулятора Фатих Карахан. | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T11:51+0300
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АНКАРА, 12 ноя - ПРАЙМ. Центробанк Турции повысил прогноз по инфляции на текущий год с 28 до 29,5%, и с 15 до 21% - на следующий, сообщил глава регулятора Фатих Карахан. Ранее глава турецкого регулятора сообщал о повышении прогноза инфляции на 2026 год с 26% до 28%. По оценкам Центрального банка, к концу 2027 года инфляция должна была снизиться до 15%, а к концу 2028 года — до 9%. В среднесрочной перспективе регулятор рассчитывает добиться ее стабилизации на целевом уровне в 5%. "Мы пересмотрели в сторону повышения наш прогноз инфляции на конец 2026 года до 29,5%. Мы ожидаем, что инфляция снизится до промежуточных целевых показателей в 21% к концу 2027 года, до 13,5% к концу 2028 года и до 9% к концу 2029 года, после чего в среднесрочной перспективе стабилизируется на целевом уровне в 5%", — сказал Карахан на презентации "Отчета об инфляции 2026-IV" в четверг. Годовая инфляция в Турции по итогам октября незначительно ускорилась - до 29,77% с 29,73% месяцем ранее, сообщал Институт статистики страны (TÜİK). Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее утвердил новую программу для страны на 2027-2029 годы, предусматривающую снижение инфляции до 9% и ускорение экономического роста до 5% к концу программного периода. При этом прогноз инфляции на текущий год был повышен до 28,4%. В предыдущей программе власти закладывали показатель на уровне 16%.
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финансы, банки, турция, реджеп тайип эрдоган, центральные банки, центральный банк
Финансы, Банки, ТУРЦИЯ, Реджеп Тайип Эрдоган, центральные банки, Центральный банк
ЦБ Турции повысил прогноз инфляции на 2026 год до 29,5%
ЦБ Турции повысил прогноз по инфляции на 2026 год с 28 до 29,5%
АНКАРА, 12 ноя - ПРАЙМ. Центробанк Турции повысил прогноз по инфляции на текущий год с 28 до 29,5%, и с 15 до 21% - на следующий, сообщил глава регулятора Фатих Карахан.
Ранее глава турецкого регулятора сообщал о повышении прогноза инфляции на 2026 год с 26% до 28%. По оценкам Центрального банка, к концу 2027 года инфляция должна была снизиться до 15%, а к концу 2028 года — до 9%. В среднесрочной перспективе регулятор рассчитывает добиться ее стабилизации на целевом уровне в 5%.
"Мы пересмотрели в сторону повышения наш прогноз инфляции на конец 2026 года до 29,5%. Мы ожидаем, что инфляция снизится до промежуточных целевых показателей в 21% к концу 2027 года, до 13,5% к концу 2028 года и до 9% к концу 2029 года, после чего в среднесрочной перспективе стабилизируется на целевом уровне в 5%", — сказал Карахан на презентации "Отчета об инфляции 2026-IV" в четверг.
Годовая инфляция в Турции по итогам октября незначительно ускорилась - до 29,77% с 29,73% месяцем ранее, сообщал Институт статистики страны (TÜİK).
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее утвердил новую программу для страны на 2027-2029 годы, предусматривающую снижение инфляции до 9% и ускорение экономического роста до 5% к концу программного периода. При этом прогноз инфляции на текущий год был повышен до 28,4%. В предыдущей программе власти закладывали показатель на уровне 16%.