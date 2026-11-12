https://1prime.ru/20261112/tsb-875149932.html

ЦБ Турции повысил прогноз инфляции на 2026 год до 29,5%

ЦБ Турции повысил прогноз инфляции на 2026 год до 29,5% - 12.11.2026, ПРАЙМ

ЦБ Турции повысил прогноз инфляции на 2026 год до 29,5%

Центробанк Турции повысил прогноз по инфляции на текущий год с 28 до 29,5%, и с 15 до 21% - на следующий, сообщил глава регулятора Фатих Карахан. | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T11:51+0300

2026-11-12T11:51+0300

2026-11-12T11:59+0300

финансы

банки

турция

реджеп тайип эрдоган

центральные банки

центральный банк

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875149932.jpg?1794473946

АНКАРА, 12 ноя - ПРАЙМ. Центробанк Турции повысил прогноз по инфляции на текущий год с 28 до 29,5%, и с 15 до 21% - на следующий, сообщил глава регулятора Фатих Карахан. Ранее глава турецкого регулятора сообщал о повышении прогноза инфляции на 2026 год с 26% до 28%. По оценкам Центрального банка, к концу 2027 года инфляция должна была снизиться до 15%, а к концу 2028 года — до 9%. В среднесрочной перспективе регулятор рассчитывает добиться ее стабилизации на целевом уровне в 5%. "Мы пересмотрели в сторону повышения наш прогноз инфляции на конец 2026 года до 29,5%. Мы ожидаем, что инфляция снизится до промежуточных целевых показателей в 21% к концу 2027 года, до 13,5% к концу 2028 года и до 9% к концу 2029 года, после чего в среднесрочной перспективе стабилизируется на целевом уровне в 5%", — сказал Карахан на презентации "Отчета об инфляции 2026-IV" в четверг. Годовая инфляция в Турции по итогам октября незначительно ускорилась - до 29,77% с 29,73% месяцем ранее, сообщал Институт статистики страны (TÜİK). Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее утвердил новую программу для страны на 2027-2029 годы, предусматривающую снижение инфляции до 9% и ускорение экономического роста до 5% к концу программного периода. При этом прогноз инфляции на текущий год был повышен до 28,4%. В предыдущей программе власти закладывали показатель на уровне 16%.

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, турция, реджеп тайип эрдоган, центральные банки, центральный банк