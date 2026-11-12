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Эксперт прокомментировал изменения прогнозов инфляции в Турции

Эксперт прокомментировал изменения прогнозов инфляции в Турции - 12.11.2026, ПРАЙМ

Эксперт прокомментировал изменения прогнозов инфляции в Турции

Центральный банк Турции не прогнозирует инфляцию, а лишь пересматривает свои оценки вслед за ростом цен, и подобные корректировки подрывают доверие к... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T12:55+0300

2026-11-12T12:55+0300

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АНКАРА, 12 ноя — ПРАЙМ. Центральный банк Турции не прогнозирует инфляцию, а лишь пересматривает свои оценки вслед за ростом цен, и подобные корректировки подрывают доверие к экономической политике властей, заявила РИА Новости экономический эксперт Озлем Текиндер. Центробанк Турции повысил прогноз инфляции на текущий год с до 29,5% с 28%, и сразу до 21% с 15% - на следующий, сообщил ранее в четверг глава регулятора Фатих Карахан. При этом совсем недавно он сообщал о повышении прогноза инфляции на 2026 год с 26% до 28% и на 15% в 2027 году. Но в среднесрочной перспективе регулятор еще рассчитывает добиться ее стабилизации на целевом уровне в 5%. "Центральный банк не прогнозирует инфляцию, а бежит за уже сложившейся динамикой цен и обновляет табло. Шесть месяцев назад нам называли 26%, три месяца назад — 28%, а сегодня, когда до конца года осталось всего полтора месяца, повысили прогноз до 29,5%. Объявленная правительством в начале сентября среднесрочная программа развития устарела менее чем за два месяца, а обещание однозначной инфляции перенесли на 2029 год", — заявила Текиндер. По ее словам, постоянный пересмотр прогнозов подрывает доверие к экономической политике властей и вызывает вопросы относительно реального содержания объявленных целей инфляции. Годовая инфляция в Турции по итогам октября незначительно ускорилась - до 29,77% с 29,73% месяцем ранее, сообщал Институт статистики страны (TÜİK). Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее утвердил новую программу для страны на 2027-2029 годы, предусматривающую снижение инфляции до 9% и ускорение экономического роста до 5% к концу программного периода. При этом прогноз инфляции на текущий год был повышен до 28,4%. В предыдущей программе власти закладывали показатель на уровне 16%.

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