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Цены на нефть перешли к росту после заявлений Трампа о сделке с Ираном

Цены на нефть перешли к росту после заявлений Трампа о сделке с Ираном - 12.11.2026, ПРАЙМ

Цены на нефть перешли к росту после заявлений Трампа о сделке с Ираном

Мировые цены на нефть в четверг перешли к росту после заявлений президента США Дональда Трампа относительно сделки с Ираном, поднимаются примерно на 1%, следует | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T16:45+0300

2026-11-12T16:45+0300

2026-11-12T16:45+0300

нефть

рынок

сша

иран

дональд трамп

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг перешли к росту после заявлений президента США Дональда Трампа относительно сделки с Ираном, поднимаются примерно на 1%, следует из данных торгов. По состоянию на 16.23 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,99% относительно предыдущего закрытия - до 93,66 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,69%, до 87,11 доллара за баррель. Ранее в четверг Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что США больше не нужна сделка с Ираном. До публикации американского президента нефть обеих марок дешевела.

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нефть, рынок, сша, иран, дональд трамп