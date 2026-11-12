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Цены на нефть перешли к росту после заявлений Трампа о сделке с Ираном - 12.11.2026, ПРАЙМ
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Цены на нефть перешли к росту после заявлений Трампа о сделке с Ираном
Цены на нефть перешли к росту после заявлений Трампа о сделке с Ираном - 12.11.2026, ПРАЙМ
Цены на нефть перешли к росту после заявлений Трампа о сделке с Ираном
Мировые цены на нефть в четверг перешли к росту после заявлений президента США Дональда Трампа относительно сделки с Ираном, поднимаются примерно на 1%, следует | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T16:45+0300
2026-11-12T16:45+0300
нефть
рынок
сша
иран
дональд трамп
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875168363.jpg?1794491116
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг перешли к росту после заявлений президента США Дональда Трампа относительно сделки с Ираном, поднимаются примерно на 1%, следует из данных торгов. По состоянию на 16.23 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,99% относительно предыдущего закрытия - до 93,66 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,69%, до 87,11 доллара за баррель. Ранее в четверг Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что США больше не нужна сделка с Ираном. До публикации американского президента нефть обеих марок дешевела.
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нефть, рынок, сша, иран, дональд трамп
Нефть, Рынок, США, ИРАН, Дональд Трамп
16:45 12.11.2026
 
Цены на нефть перешли к росту после заявлений Трампа о сделке с Ираном

Мировые цены на нефть перешли к росту после заявлений Трампа о сделке с Ираном

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг перешли к росту после заявлений президента США Дональда Трампа относительно сделки с Ираном, поднимаются примерно на 1%, следует из данных торгов.
По состоянию на 16.23 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,99% относительно предыдущего закрытия - до 93,66 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,69%, до 87,11 доллара за баррель.
Ранее в четверг Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что США больше не нужна сделка с Ираном.
До публикации американского президента нефть обеих марок дешевела.
 
НефтьРынокСШАИРАНДональд Трамп
 
 
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