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В Турции предупредили о последствиях повышения прогнозов инфляции - 12.11.2026, ПРАЙМ
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В Турции предупредили о последствиях повышения прогнозов инфляции
В Турции предупредили о последствиях повышения прогнозов инфляции - 12.11.2026, ПРАЙМ
В Турции предупредили о последствиях повышения прогнозов инфляции
Повышение Центральным банком Турции прогнозов инфляции на ближайшие годы может вынудить регулятора осторожнее снижать учетную ставку, что сохранит высокую... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T13:23+0300
2026-11-12T13:23+0300
финансы
мировая экономика
турция
центральные банки
центральный банк
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875157137.jpg?1794479036
АНКАРА, 12 ноя — ПРАЙМ. Повышение Центральным банком Турции прогнозов инфляции на ближайшие годы может вынудить регулятора осторожнее снижать учетную ставку, что сохранит высокую стоимость заимствований для компаний и окажет давление на их прибыль, заявил РИА Новости турецкий экономический обозреватель Эрдлал Демирорен. Центробанк Турции повысил прогноз инфляции на текущий год с до 29,5% с 28%, и сразу до 21% с 15% - на следующий, сообщил ранее в четверг глава регулятора Фатих Карахан. При этом ранее он сообщал о повышении прогноза инфляции на 2026 год с 26% до 28% и на 15% в 2027 году. Но в среднесрочной перспективе регулятор еще рассчитывает добиться ее стабилизации на целевом уровне в 5%. "Если инфляция будет развиваться по такому сценарию, Центральному банку придется проявлять большую осторожность при снижении учетной ставки, которую в октябре он опустил до 36%", - сказал аналитик. "Компании с высокой долговой нагрузкой продолжат сталкиваться с дорогим рефинансированием, пока кредитные ставки остаются высокими. В таком случае большая доля их доходов будет направляться на обслуживание долга, что может негативно отразиться на финансовых результатах и котировках акций. Одним словом, бизнес будет под давлением", - подчеркнул он. Эксперт также обратил внимание на меры Центрального банка, направленные на облегчение доступа к финансированию и снижение его стоимости. По его оценке, даже если регулятор не сможет снижать ставку рефинансирования ожидаемыми темпами, он может использовать другие инструменты для смягчения условий кредитования. По его словам, возможное удешевление кредитов и расширение доступа к ним способны частично смягчить финансовую нагрузку на бизнес. Это может облегчить компаниям финансирование инвестиций, а также поддержать чувствительные к стоимости займов продажи жилья и автомобилей.
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финансы, мировая экономика, турция, центральные банки, центральный банк
Финансы, Мировая экономика, ТУРЦИЯ, центральные банки, Центральный банк
13:23 12.11.2026
 
В Турции предупредили о последствиях повышения прогнозов инфляции

Экономист Демирорен: повышение инфляции в Турции может повлиять на прибыль компаний

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АНКАРА, 12 ноя — ПРАЙМ. Повышение Центральным банком Турции прогнозов инфляции на ближайшие годы может вынудить регулятора осторожнее снижать учетную ставку, что сохранит высокую стоимость заимствований для компаний и окажет давление на их прибыль, заявил РИА Новости турецкий экономический обозреватель Эрдлал Демирорен.
Центробанк Турции повысил прогноз инфляции на текущий год с до 29,5% с 28%, и сразу до 21% с 15% - на следующий, сообщил ранее в четверг глава регулятора Фатих Карахан. При этом ранее он сообщал о повышении прогноза инфляции на 2026 год с 26% до 28% и на 15% в 2027 году. Но в среднесрочной перспективе регулятор еще рассчитывает добиться ее стабилизации на целевом уровне в 5%.
"Если инфляция будет развиваться по такому сценарию, Центральному банку придется проявлять большую осторожность при снижении учетной ставки, которую в октябре он опустил до 36%", - сказал аналитик.
"Компании с высокой долговой нагрузкой продолжат сталкиваться с дорогим рефинансированием, пока кредитные ставки остаются высокими. В таком случае большая доля их доходов будет направляться на обслуживание долга, что может негативно отразиться на финансовых результатах и котировках акций. Одним словом, бизнес будет под давлением", - подчеркнул он.
Эксперт также обратил внимание на меры Центрального банка, направленные на облегчение доступа к финансированию и снижение его стоимости.
По его оценке, даже если регулятор не сможет снижать ставку рефинансирования ожидаемыми темпами, он может использовать другие инструменты для смягчения условий кредитования.
По его словам, возможное удешевление кредитов и расширение доступа к ним способны частично смягчить финансовую нагрузку на бизнес. Это может облегчить компаниям финансирование инвестиций, а также поддержать чувствительные к стоимости займов продажи жилья и автомобилей.
 
ФинансыМировая экономикаТУРЦИЯцентральные банкиЦентральный банк
 
 
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