https://1prime.ru/20261112/ukraina-875150383.html

В восьми областях Украины часть абонентов осталась без электроснабжения

В восьми областях Украины часть абонентов осталась без электроснабжения - 12.11.2026, ПРАЙМ

В восьми областях Украины часть абонентов осталась без электроснабжения

Часть абонентов в восьми областях Украины и подконтрольной ВСУ части Запорожской области осталась без электроснабжения из-за повреждения энергетической... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T11:57+0300

2026-11-12T11:57+0300

2026-11-12T11:57+0300

газ

украина

запорожская область

всу

укрэнерго

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Часть абонентов в восьми областях Украины и подконтрольной ВСУ части Запорожской области осталась без электроснабжения из-за повреждения энергетической инфраструктуры, сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго". "Есть частичные отключения электроснабжения потребителей в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, (подконтрольной ВСУ части - ред.) Запорожской, Одесской, Ровенской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании. Точное количество обесточенных абонентов не приводится. В "Укрэнерго" уточнили, что ограничения связаны с повреждением энергетической инфраструктуры.

украина

запорожская область

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газ, украина, запорожская область, всу, укрэнерго