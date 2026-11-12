https://1prime.ru/20261112/ukraina-875150383.html
В восьми областях Украины часть абонентов осталась без электроснабжения
В восьми областях Украины часть абонентов осталась без электроснабжения - 12.11.2026, ПРАЙМ
В восьми областях Украины часть абонентов осталась без электроснабжения
Часть абонентов в восьми областях Украины и подконтрольной ВСУ части Запорожской области осталась без электроснабжения из-за повреждения энергетической... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T11:57+0300
2026-11-12T11:57+0300
2026-11-12T11:57+0300
газ
украина
запорожская область
всу
укрэнерго
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Часть абонентов в восьми областях Украины и подконтрольной ВСУ части Запорожской области осталась без электроснабжения из-за повреждения энергетической инфраструктуры, сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".
"Есть частичные отключения электроснабжения потребителей в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, (подконтрольной ВСУ части - ред.) Запорожской, Одесской, Ровенской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
Точное количество обесточенных абонентов не приводится. В "Укрэнерго" уточнили, что ограничения связаны с повреждением энергетической инфраструктуры.
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газ, украина, запорожская область, всу, укрэнерго
Газ, УКРАИНА, Запорожская область, ВСУ, Укрэнерго
В восьми областях Украины часть абонентов осталась без электроснабжения
"Укрэнерго": часть абонентов в восьми областях Украины осталась без электроснабжения
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Часть абонентов в восьми областях Украины и подконтрольной ВСУ части Запорожской области осталась без электроснабжения из-за повреждения энергетической инфраструктуры, сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".
"Есть частичные отключения электроснабжения потребителей в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, (подконтрольной ВСУ части - ред.) Запорожской, Одесской, Ровенской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
Точное количество обесточенных абонентов не приводится. В "Укрэнерго" уточнили, что ограничения связаны с повреждением энергетической инфраструктуры.