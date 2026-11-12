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Володин предложил разобраться, насколько обоснованы тарифы на услуги ЖКХ - 12.11.2026, ПРАЙМ
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Володин предложил разобраться, насколько обоснованы тарифы на услуги ЖКХ
Володин предложил разобраться, насколько обоснованы тарифы на услуги ЖКХ - 12.11.2026, ПРАЙМ
Володин предложил разобраться, насколько обоснованы тарифы на услуги ЖКХ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил профильным министерствам и Центральному банку России разобраться, насколько обоснованы тарифы на услуги ЖКХ и... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T15:14+0300
2026-11-12T15:14+0300
недвижимость
вячеслав володин
эльвира набиуллина
госдума
центральные банки
центральный банк
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил профильным министерствам и Центральному банку России разобраться, насколько обоснованы тарифы на услуги ЖКХ и стоимость квадратного метра жилья. Госдума в четверг рассматривает основные направления единой государственной денежно-кредитной политики (ДКП) на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов. Депутатам их представляет председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. "Хотелось бы высказать такое предложение Центральному банку. Центральный банк в таких вопросах должен быть инициатором. Давайте предложим, пускай придет министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства, само название министерства об этом говорит, министра экономической политики пригласим. Мы примем участие в этом и возьмем и все-таки сами разберемся, насколько обоснованы и тарифы, насколько обоснована стоимость квадратного метра жилья", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы. Он также предложил пригласить для участия в разговоре специалистов в этих областях, "чтобы посмотреть новые технология в этой части, снижение себестоимости".
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недвижимость, вячеслав володин, эльвира набиуллина, госдума, центральные банки, центральный банк
Недвижимость, Вячеслав Володин, Эльвира Набиуллина, Госдума, центральные банки, Центральный банк
15:14 12.11.2026
 
Володин предложил разобраться, насколько обоснованы тарифы на услуги ЖКХ

Володин предложил разобраться, насколько обоснованы тарифы на услуги ЖКХ и стоимость жилья

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил профильным министерствам и Центральному банку России разобраться, насколько обоснованы тарифы на услуги ЖКХ и стоимость квадратного метра жилья.
Госдума в четверг рассматривает основные направления единой государственной денежно-кредитной политики (ДКП) на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов. Депутатам их представляет председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.
"Хотелось бы высказать такое предложение Центральному банку. Центральный банк в таких вопросах должен быть инициатором. Давайте предложим, пускай придет министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства, само название министерства об этом говорит, министра экономической политики пригласим. Мы примем участие в этом и возьмем и все-таки сами разберемся, насколько обоснованы и тарифы, насколько обоснована стоимость квадратного метра жилья", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы.
Он также предложил пригласить для участия в разговоре специалистов в этих областях, "чтобы посмотреть новые технология в этой части, снижение себестоимости".
 
НедвижимостьВячеслав ВолодинЭльвира НабиуллинаГосдумацентральные банкиЦентральный банк
 
 
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