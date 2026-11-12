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Володин предложил разобраться, насколько обоснованы тарифы на услуги ЖКХ
Володин предложил разобраться, насколько обоснованы тарифы на услуги ЖКХ - 12.11.2026, ПРАЙМ
Володин предложил разобраться, насколько обоснованы тарифы на услуги ЖКХ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил профильным министерствам и Центральному банку России разобраться, насколько обоснованы тарифы на услуги ЖКХ и... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T15:14+0300
2026-11-12T15:14+0300
2026-11-12T15:14+0300
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госдума
центральные банки
центральный банк
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил профильным министерствам и Центральному банку России разобраться, насколько обоснованы тарифы на услуги ЖКХ и стоимость квадратного метра жилья.
Госдума в четверг рассматривает основные направления единой государственной денежно-кредитной политики (ДКП) на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов. Депутатам их представляет председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.
"Хотелось бы высказать такое предложение Центральному банку. Центральный банк в таких вопросах должен быть инициатором. Давайте предложим, пускай придет министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства, само название министерства об этом говорит, министра экономической политики пригласим. Мы примем участие в этом и возьмем и все-таки сами разберемся, насколько обоснованы и тарифы, насколько обоснована стоимость квадратного метра жилья", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы.
Он также предложил пригласить для участия в разговоре специалистов в этих областях, "чтобы посмотреть новые технология в этой части, снижение себестоимости".
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недвижимость, вячеслав володин, эльвира набиуллина, госдума, центральные банки, центральный банк
Недвижимость, Вячеслав Володин, Эльвира Набиуллина, Госдума, центральные банки, Центральный банк
Володин предложил разобраться, насколько обоснованы тарифы на услуги ЖКХ
Володин предложил разобраться, насколько обоснованы тарифы на услуги ЖКХ и стоимость жилья
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил профильным министерствам и Центральному банку России разобраться, насколько обоснованы тарифы на услуги ЖКХ и стоимость квадратного метра жилья.
Госдума в четверг рассматривает основные направления единой государственной денежно-кредитной политики (ДКП) на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов. Депутатам их представляет председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.
"Хотелось бы высказать такое предложение Центральному банку. Центральный банк в таких вопросах должен быть инициатором. Давайте предложим, пускай придет министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства, само название министерства об этом говорит, министра экономической политики пригласим. Мы примем участие в этом и возьмем и все-таки сами разберемся, насколько обоснованы и тарифы, насколько обоснована стоимость квадратного метра жилья", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы.
Он также предложил пригласить для участия в разговоре специалистов в этих областях, "чтобы посмотреть новые технология в этой части, снижение себестоимости".