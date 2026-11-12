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Курс юаня на Мосбирже в начале торгов вырос до 12,40 рубля
Курс юаня на Мосбирже в начале торгов вырос до 12,40 рубля - 12.11.2026, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже в начале торгов вырос до 12,40 рубля
Курс китайской валюты по отношению к российской в начале торгов четверга повышается до 12,40 рубля, следует из данных Московской биржи. | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T09:16+0300
2026-11-12T09:16+0300
2026-11-12T09:16+0300
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в начале торгов четверга повышается до 12,40 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 9.02 мск повышался на 2 копейки относительно предыдущего закрытия, до 12,40 рубля. Московская биржа с 14 сентября перенесла начало основной торговой сессии на валютном рынке на 9.00 с 10.00 мск.
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Курс юаня на Мосбирже в начале торгов вырос до 12,40 рубля
Курс юаня в начале торгов на Мосбирже вырос на две копейки, до 12,40 рубля