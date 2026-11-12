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Запасы нефти в США на конец недели неожиданно выросли
Запасы нефти в США на конец недели неожиданно выросли - 12.11.2026, ПРАЙМ
Запасы нефти в США на конец недели неожиданно выросли
Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) на конец недели, завершившейся 6 ноября, увеличились на 4,7 миллиона баррелей, или на 1,1% - до | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T20:21+0300
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нефть
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) на конец недели, завершившейся 6 ноября, увеличились на 4,7 миллиона баррелей, или на 1,1% - до 414,4 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ждали снижения показателя - на 1,1 миллиона баррелей.
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нефть, газ, сша
Запасы нефти в США на конец недели неожиданно выросли
Коммерческие запасы нефти в США на конец недели неожиданно выросли на 1,1%
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) на конец недели, завершившейся 6 ноября, увеличились на 4,7 миллиона баррелей, или на 1,1% - до 414,4 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ждали снижения показателя - на 1,1 миллиона баррелей.