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Алиханов: Смоленская область получила 3,8 миллиарда на промышленность
Алиханов: Смоленская область получила 3,8 миллиарда на промышленность - 13.11.2026, ПРАЙМ
Алиханов: Смоленская область получила 3,8 миллиарда на промышленность
Объем федерального субсидирования промышленности Смоленской области с 2023 года по первое полугодие 2026 года по линии Минпромторга России составил около 3,8... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T13:51+0300
2026-11-13T13:51+0300
2026-11-13T13:51+0300
бизнес
промышленность
смоленск
антон алиханов
минпромторг
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МОСКВА, 13 ноя – ПРАЙМ. Объем федерального субсидирования промышленности Смоленской области с 2023 года по первое полугодие 2026 года по линии Минпромторга России составил около 3,8 миллиарда рублей, заявил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов в рамках рабочей поездки в Смоленск. "Хочется отметить активную реализацию мер поддержки промышленности в рамках деятельности регионального фонда развития промышленности, капитализация которого составляет порядка 1,5 миллиарда рублей. Также поддержка осуществляется федеральным Фондом развития промышленности, профинансировавшим за все время работы 21 проект на сумму более 6,64 миллиарда рублей. Общий объем федеральных субсидий в период с 2023 года по первое полугодие 2026 года, направленных предприятиям Смоленской области по линии Минпромторга России, составил порядка 3,8 миллиарда рублей", - сказал министр. Алиханов в рамках встречи с губернатором Смоленской области Василием Анохиным обсудил состояние и перспективы развития промышленности региона, реализацию действующих инвестиционных проектов, а также меры федеральной поддержки промышленных предприятий. В ходе посещения АО "Смоленский авиационный завод" глава Минпромторга осмотрел производственные цеха и ознакомился с технологическими возможностями предприятия. В завершение рабочей поездки на территории завода состоялась торжественное мероприятие, посвященное 100-летию АО "СмАЗ", в ходе которого министр вручил коллективу предприятия орден Александра Невского, а отличившимся сотрудникам - ведомственные награды.
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бизнес, промышленность, смоленск, антон алиханов, минпромторг, фонд развития промышленности
Бизнес, Промышленность, Смоленск, Антон Алиханов, Минпромторг, Фонд развития промышленности
Алиханов: Смоленская область получила 3,8 миллиарда на промышленность
Алиханов: объем субсидий промышленности Смоленской области составил 3,8 миллиарда рублей
МОСКВА, 13 ноя – ПРАЙМ. Объем федерального субсидирования промышленности Смоленской области с 2023 года по первое полугодие 2026 года по линии Минпромторга России составил около 3,8 миллиарда рублей, заявил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов в рамках рабочей поездки в Смоленск.
"Хочется отметить активную реализацию мер поддержки промышленности в рамках деятельности регионального фонда развития промышленности, капитализация которого составляет порядка 1,5 миллиарда рублей. Также поддержка осуществляется федеральным Фондом развития промышленности, профинансировавшим за все время работы 21 проект на сумму более 6,64 миллиарда рублей. Общий объем федеральных субсидий в период с 2023 года по первое полугодие 2026 года, направленных предприятиям Смоленской области по линии Минпромторга России, составил порядка 3,8 миллиарда рублей", - сказал министр.
Алиханов в рамках встречи с губернатором Смоленской области Василием Анохиным обсудил состояние и перспективы развития промышленности региона, реализацию действующих инвестиционных проектов, а также меры федеральной поддержки промышленных предприятий.
В ходе посещения АО "Смоленский авиационный завод" глава Минпромторга осмотрел производственные цеха и ознакомился с технологическими возможностями предприятия. В завершение рабочей поездки на территории завода состоялась торжественное мероприятие, посвященное 100-летию АО "СмАЗ", в ходе которого министр вручил коллективу предприятия орден Александра Невского, а отличившимся сотрудникам - ведомственные награды.