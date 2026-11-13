https://1prime.ru/20261113/alikhanov-875202524.html

Алиханов: Смоленская область получила 3,8 миллиарда на промышленность

Алиханов: Смоленская область получила 3,8 миллиарда на промышленность - 13.11.2026, ПРАЙМ

Алиханов: Смоленская область получила 3,8 миллиарда на промышленность

Объем федерального субсидирования промышленности Смоленской области с 2023 года по первое полугодие 2026 года по линии Минпромторга России составил около 3,8... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T13:51+0300

2026-11-13T13:51+0300

2026-11-13T13:51+0300

бизнес

промышленность

смоленск

антон алиханов

минпромторг

фонд развития промышленности

https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/05/08/869777228_0:51:3000:1739_1920x0_80_0_0_5a52e7888663546a47ca100326b55580.jpg

МОСКВА, 13 ноя – ПРАЙМ. Объем федерального субсидирования промышленности Смоленской области с 2023 года по первое полугодие 2026 года по линии Минпромторга России составил около 3,8 миллиарда рублей, заявил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов в рамках рабочей поездки в Смоленск. "Хочется отметить активную реализацию мер поддержки промышленности в рамках деятельности регионального фонда развития промышленности, капитализация которого составляет порядка 1,5 миллиарда рублей. Также поддержка осуществляется федеральным Фондом развития промышленности, профинансировавшим за все время работы 21 проект на сумму более 6,64 миллиарда рублей. Общий объем федеральных субсидий в период с 2023 года по первое полугодие 2026 года, направленных предприятиям Смоленской области по линии Минпромторга России, составил порядка 3,8 миллиарда рублей", - сказал министр. Алиханов в рамках встречи с губернатором Смоленской области Василием Анохиным обсудил состояние и перспективы развития промышленности региона, реализацию действующих инвестиционных проектов, а также меры федеральной поддержки промышленных предприятий. В ходе посещения АО "Смоленский авиационный завод" глава Минпромторга осмотрел производственные цеха и ознакомился с технологическими возможностями предприятия. В завершение рабочей поездки на территории завода состоялась торжественное мероприятие, посвященное 100-летию АО "СмАЗ", в ходе которого министр вручил коллективу предприятия орден Александра Невского, а отличившимся сотрудникам - ведомственные награды.

смоленск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, промышленность, смоленск, антон алиханов, минпромторг, фонд развития промышленности