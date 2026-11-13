Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Red Wings с 25 декабря запустит прямые рейсы из Екатеринбурга в Апатиты - 13.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261113/apatity-875202370.html
Red Wings с 25 декабря запустит прямые рейсы из Екатеринбурга в Апатиты
Red Wings с 25 декабря запустит прямые рейсы из Екатеринбурга в Апатиты - 13.11.2026, ПРАЙМ
Red Wings с 25 декабря запустит прямые рейсы из Екатеринбурга в Апатиты
Авиакомпания Red Wings ("Ред Вингс") с 25 декабря запустит прямые рейсы из Екатеринбурга в Апатиты (Кировск), рядом с которым расположен горнолыжный курорт... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T13:47+0300
2026-11-13T13:47+0300
бизнес
туризм
екатеринбург
северо-запад
red wings
ssj-100
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875202370.jpg?1794566832
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Авиакомпания Red Wings ("Ред Вингс") с 25 декабря запустит прямые рейсы из Екатеринбурга в Апатиты (Кировск), рядом с которым расположен горнолыжный курорт "Большой Вудъявр", сообщил перевозчик. "Авиакомпания Red Wings впервые открыла прямой рейс из Екатеринбурга в город Кировск на Кольском полуострове. Рядом с ним расположен популярный горнолыжный курорт "Большой Вудъявр" – самый высокогорный на Северо-западе России. Авиакомпания начнет полеты уже 25 декабря", - говорится в сообщении. Red Wings будет выполнять полеты два раза в неделю на российских лайнерах SSJ-100. Время в пути составит 3 часа 5 минут, рассказали в авиакомпании. "Еще одна "фишка" Хибин – здесь можно увидеть и запечатлеть на фото северное сияние. Его легко "поймать" с помощью прогнозов солнечной активности, которые легко найти в интернете. Также гости курорта смогут отправиться в поездку по Кольскому полуострову – например в легендарную Териберку", - отметили в Red Wings.
екатеринбург
северо-запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, туризм, екатеринбург, северо-запад, red wings, ssj-100
Бизнес, Туризм, ЕКАТЕРИНБУРГ, Северо-Запад, Red Wings, SSJ-100
13:47 13.11.2026
 
Red Wings с 25 декабря запустит прямые рейсы из Екатеринбурга в Апатиты

Red Wings с 25 декабря запустит прямые рейсы из Екатеринбурга в Апатиты

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Авиакомпания Red Wings ("Ред Вингс") с 25 декабря запустит прямые рейсы из Екатеринбурга в Апатиты (Кировск), рядом с которым расположен горнолыжный курорт "Большой Вудъявр", сообщил перевозчик.
"Авиакомпания Red Wings впервые открыла прямой рейс из Екатеринбурга в город Кировск на Кольском полуострове. Рядом с ним расположен популярный горнолыжный курорт "Большой Вудъявр" – самый высокогорный на Северо-западе России. Авиакомпания начнет полеты уже 25 декабря", - говорится в сообщении.
Red Wings будет выполнять полеты два раза в неделю на российских лайнерах SSJ-100. Время в пути составит 3 часа 5 минут, рассказали в авиакомпании.
"Еще одна "фишка" Хибин – здесь можно увидеть и запечатлеть на фото северное сияние. Его легко "поймать" с помощью прогнозов солнечной активности, которые легко найти в интернете. Также гости курорта смогут отправиться в поездку по Кольскому полуострову – например в легендарную Териберку", - отметили в Red Wings.
 
БизнесТуризмЕКАТЕРИНБУРГСеверо-ЗападRed WingsSSJ-100
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала