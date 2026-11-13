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Red Wings с 25 декабря запустит прямые рейсы из Екатеринбурга в Апатиты

Red Wings с 25 декабря запустит прямые рейсы из Екатеринбурга в Апатиты - 13.11.2026, ПРАЙМ

Red Wings с 25 декабря запустит прямые рейсы из Екатеринбурга в Апатиты

Авиакомпания Red Wings ("Ред Вингс") с 25 декабря запустит прямые рейсы из Екатеринбурга в Апатиты (Кировск), рядом с которым расположен горнолыжный курорт... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T13:47+0300

2026-11-13T13:47+0300

2026-11-13T13:47+0300

бизнес

туризм

екатеринбург

северо-запад

red wings

ssj-100

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Авиакомпания Red Wings ("Ред Вингс") с 25 декабря запустит прямые рейсы из Екатеринбурга в Апатиты (Кировск), рядом с которым расположен горнолыжный курорт "Большой Вудъявр", сообщил перевозчик. "Авиакомпания Red Wings впервые открыла прямой рейс из Екатеринбурга в город Кировск на Кольском полуострове. Рядом с ним расположен популярный горнолыжный курорт "Большой Вудъявр" – самый высокогорный на Северо-западе России. Авиакомпания начнет полеты уже 25 декабря", - говорится в сообщении. Red Wings будет выполнять полеты два раза в неделю на российских лайнерах SSJ-100. Время в пути составит 3 часа 5 минут, рассказали в авиакомпании. "Еще одна "фишка" Хибин – здесь можно увидеть и запечатлеть на фото северное сияние. Его легко "поймать" с помощью прогнозов солнечной активности, которые легко найти в интернете. Также гости курорта смогут отправиться в поездку по Кольскому полуострову – например в легендарную Териберку", - отметили в Red Wings.

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бизнес, туризм, екатеринбург, северо-запад, red wings, ssj-100