https://1prime.ru/20261113/ator-875184256.html
В АТОР назвали среднюю стоимость отдыха россиян в Европе на Новый год
В АТОР назвали среднюю стоимость отдыха россиян в Европе на Новый год - 13.11.2026, ПРАЙМ
В АТОР назвали среднюю стоимость отдыха россиян в Европе на Новый год
Средняя стоимость отдыха российских туристов в странах Европы на новогодние праздники составляет 300 тысяч рублей на двоих, рассказал РИА Новости вице-президент | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T06:38+0300
2026-11-13T06:38+0300
2026-11-13T06:38+0300
туризм
бизнес
россия
европа
испания
франция
атор
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875184256.jpg?1794541083
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Средняя стоимость отдыха российских туристов в странах Европы на новогодние праздники составляет 300 тысяч рублей на двоих, рассказал РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
"Перелет вместе с отелем на новогодние даты обойдется в среднем в 300 тысяч рублей за двоих, это не учитывает расходы на визу, они в среднем составят от 50-60 тысяч рублей за двоих", - сказал Мурадян о стоимость отдыха на европейских направлениях.
По его словам, Европа остается достаточно нишевым направлением для путешествий, особенно на новогодние праздники. Так, российские путешественники традиционно выбирают на этот период пляжные направления - Юго-Восточную Азию и Индийский океан.
При этом Мурадян поделился, что лидерами спроса на предстоящие новогодние праздники среди стран Европы традиционно являются Франция и Италия. В список также вошли Великобритания, Греция, Испания, Венгрия и Швейцария.
"Примечательно, что сроки рассмотрения заявлений на визы заметно сократились по мере завершения высокого сезона: сейчас в среднем решение о выдаче визы принимается за месяц", - рассказал он.
Однако это не значит, что еще можно легко успеть подать документы для новогодней поездки. Вице-президент пояснил, что записаться на подачу документов достаточно сложно из-за малого количества свободных слотов. При этом особенно остро нехватка "окон" на подачу ощущается в визовых центрах Испании.
европа
испания
франция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, бизнес, россия, европа, испания, франция, атор
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ЕВРОПА, ИСПАНИЯ, ФРАНЦИЯ, АТОР
В АТОР назвали среднюю стоимость отдыха россиян в Европе на Новый год
АТОР: отдых в Европе на новогодние праздники обойдется в 300 тысяч рублей на двоих
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Средняя стоимость отдыха российских туристов в странах Европы на новогодние праздники составляет 300 тысяч рублей на двоих, рассказал РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
"Перелет вместе с отелем на новогодние даты обойдется в среднем в 300 тысяч рублей за двоих, это не учитывает расходы на визу, они в среднем составят от 50-60 тысяч рублей за двоих", - сказал Мурадян о стоимость отдыха на европейских направлениях.
По его словам, Европа остается достаточно нишевым направлением для путешествий, особенно на новогодние праздники. Так, российские путешественники традиционно выбирают на этот период пляжные направления - Юго-Восточную Азию и Индийский океан.
При этом Мурадян поделился, что лидерами спроса на предстоящие новогодние праздники среди стран Европы традиционно являются Франция и Италия. В список также вошли Великобритания, Греция, Испания, Венгрия и Швейцария.
"Примечательно, что сроки рассмотрения заявлений на визы заметно сократились по мере завершения высокого сезона: сейчас в среднем решение о выдаче визы принимается за месяц", - рассказал он.
Однако это не значит, что еще можно легко успеть подать документы для новогодней поездки. Вице-президент пояснил, что записаться на подачу документов достаточно сложно из-за малого количества свободных слотов. При этом особенно остро нехватка "окон" на подачу ощущается в визовых центрах Испании.