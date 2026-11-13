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В АТОР назвали среднюю стоимость отдыха россиян в Европе на Новый год - 13.11.2026, ПРАЙМ
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В АТОР назвали среднюю стоимость отдыха россиян в Европе на Новый год
В АТОР назвали среднюю стоимость отдыха россиян в Европе на Новый год - 13.11.2026, ПРАЙМ
В АТОР назвали среднюю стоимость отдыха россиян в Европе на Новый год
Средняя стоимость отдыха российских туристов в странах Европы на новогодние праздники составляет 300 тысяч рублей на двоих, рассказал РИА Новости вице-президент | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T06:38+0300
2026-11-13T06:38+0300
туризм
бизнес
россия
европа
испания
франция
атор
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Средняя стоимость отдыха российских туристов в странах Европы на новогодние праздники составляет 300 тысяч рублей на двоих, рассказал РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян. "Перелет вместе с отелем на новогодние даты обойдется в среднем в 300 тысяч рублей за двоих, это не учитывает расходы на визу, они в среднем составят от 50-60 тысяч рублей за двоих", - сказал Мурадян о стоимость отдыха на европейских направлениях. По его словам, Европа остается достаточно нишевым направлением для путешествий, особенно на новогодние праздники. Так, российские путешественники традиционно выбирают на этот период пляжные направления - Юго-Восточную Азию и Индийский океан. При этом Мурадян поделился, что лидерами спроса на предстоящие новогодние праздники среди стран Европы традиционно являются Франция и Италия. В список также вошли Великобритания, Греция, Испания, Венгрия и Швейцария. "Примечательно, что сроки рассмотрения заявлений на визы заметно сократились по мере завершения высокого сезона: сейчас в среднем решение о выдаче визы принимается за месяц", - рассказал он. Однако это не значит, что еще можно легко успеть подать документы для новогодней поездки. Вице-президент пояснил, что записаться на подачу документов достаточно сложно из-за малого количества свободных слотов. При этом особенно остро нехватка "окон" на подачу ощущается в визовых центрах Испании.
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туризм, бизнес, россия, европа, испания, франция, атор
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ЕВРОПА, ИСПАНИЯ, ФРАНЦИЯ, АТОР
06:38 13.11.2026
 
В АТОР назвали среднюю стоимость отдыха россиян в Европе на Новый год

АТОР: отдых в Европе на новогодние праздники обойдется в 300 тысяч рублей на двоих

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Средняя стоимость отдыха российских туристов в странах Европы на новогодние праздники составляет 300 тысяч рублей на двоих, рассказал РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
"Перелет вместе с отелем на новогодние даты обойдется в среднем в 300 тысяч рублей за двоих, это не учитывает расходы на визу, они в среднем составят от 50-60 тысяч рублей за двоих", - сказал Мурадян о стоимость отдыха на европейских направлениях.
По его словам, Европа остается достаточно нишевым направлением для путешествий, особенно на новогодние праздники. Так, российские путешественники традиционно выбирают на этот период пляжные направления - Юго-Восточную Азию и Индийский океан.
При этом Мурадян поделился, что лидерами спроса на предстоящие новогодние праздники среди стран Европы традиционно являются Франция и Италия. В список также вошли Великобритания, Греция, Испания, Венгрия и Швейцария.
"Примечательно, что сроки рассмотрения заявлений на визы заметно сократились по мере завершения высокого сезона: сейчас в среднем решение о выдаче визы принимается за месяц", - рассказал он.
Однако это не значит, что еще можно легко успеть подать документы для новогодней поездки. Вице-президент пояснил, что записаться на подачу документов достаточно сложно из-за малого количества свободных слотов. При этом особенно остро нехватка "окон" на подачу ощущается в визовых центрах Испании.
 
ТуризмБизнесРОССИЯЕВРОПАИСПАНИЯФРАНЦИЯАТОР
 
 
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