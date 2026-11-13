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В "Автостате" назвали самый милый "пожилой" автомобиль, ввезенный в Россию - 13.11.2026, ПРАЙМ
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В "Автостате" назвали самый милый "пожилой" автомобиль, ввезенный в Россию
В "Автостате" назвали самый милый "пожилой" автомобиль, ввезенный в Россию - 13.11.2026, ПРАЙМ
В "Автостате" назвали самый милый "пожилой" автомобиль, ввезенный в Россию
Российский импорт автомобилей старше 30 лет за 10 месяцев этого года превысил весь прошлогодний и составил 71 машину, а самой милой стала Alfa Romeo Spider... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T09:45+0300
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Российский импорт автомобилей старше 30 лет за 10 месяцев этого года превысил весь прошлогодний и составил 71 машину, а самой милой стала Alfa Romeo Spider возрастом более 40 лет, рассказал директор агентства "Автостат" Сергей Целиков. "За 10 месяцев 2026 года в Россию импортировали 71 легковой автомобиль старше 1996 года выпуска… Самая "милая" из того, что привезли в этом году (на мой личный взгляд) - Alfa Romeo Spider возрастом более 40 лет", - написал Целиков в Telegram-канале. Он отметил, что за весь прошлый год было ввезено 62 автомобиля старше 30 лет. При этом пиковым был 2023 год - 119 единиц в таком почтенном возрасте. "Из этого можно сделать вывод, что тема 30-летних авто совсем не рыночная, а больше коллекционная", - подчеркнул Целиков. Больше всего "старушек", ввезенных в Россию в 2026 году, представляют немецкий автопром - 24 машины Mercedes-Benz и 16 BMW. Также ввозились Toyota, Honda, Porsche, Volkswagen и даже ВАЗ-2101, ГАЗ-24 и ЗАЗ-965. Самой популярной импортной моделью в 30-летнем возрасте стал Mercedes-Benz E-класса (10 штук), далее идут BMW 3-й серии (8 автомобилей) и Mercedes-Benz S-класса (также 8 машин).
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бизнес, россия, toyota, honda, porsche, bmw x5, toyota camry, авто
Бизнес, РОССИЯ, Toyota, Honda, Porsche, BMW X5, Toyota Camry, Авто
09:45 13.11.2026 (обновлено: 09:51 13.11.2026)
 
В "Автостате" назвали самый милый "пожилой" автомобиль, ввезенный в Россию

"Автостат": импорт автомобилей старше 30 лет в Россию превысил весь прошлогодний

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Российский импорт автомобилей старше 30 лет за 10 месяцев этого года превысил весь прошлогодний и составил 71 машину, а самой милой стала Alfa Romeo Spider возрастом более 40 лет, рассказал директор агентства "Автостат" Сергей Целиков.
"За 10 месяцев 2026 года в Россию импортировали 71 легковой автомобиль старше 1996 года выпуска… Самая "милая" из того, что привезли в этом году (на мой личный взгляд) - Alfa Romeo Spider возрастом более 40 лет", - написал Целиков в Telegram-канале.
Он отметил, что за весь прошлый год было ввезено 62 автомобиля старше 30 лет. При этом пиковым был 2023 год - 119 единиц в таком почтенном возрасте.
"Из этого можно сделать вывод, что тема 30-летних авто совсем не рыночная, а больше коллекционная", - подчеркнул Целиков.
Больше всего "старушек", ввезенных в Россию в 2026 году, представляют немецкий автопром - 24 машины Mercedes-Benz и 16 BMW. Также ввозились Toyota, Honda, Porsche, Volkswagen и даже ВАЗ-2101, ГАЗ-24 и ЗАЗ-965.
Самой популярной импортной моделью в 30-летнем возрасте стал Mercedes-Benz E-класса (10 штук), далее идут BMW 3-й серии (8 автомобилей) и Mercedes-Benz S-класса (также 8 машин).
 
БизнесРОССИЯToyotaHondaPorscheBMW X5Toyota CamryАвто
 
 
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