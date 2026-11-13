https://1prime.ru/20261113/avtovaz-875199810.html
Lada Azimut и Lada Iskra TMS представили на Московском автошоу
Lada Azimut и Lada Iskra TMS представили на Московском автошоу - 13.11.2026, ПРАЙМ
Lada Azimut и Lada Iskra TMS представили на Московском автошоу
"АвтоВАЗ" представил кроссовер Lada Azimut и гоночный седан Lada Iskra TMS в рамках Московского автошоу, сообщила компания. | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T12:46+0300
2026-11-13T12:46+0300
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" представил кроссовер Lada Azimut и гоночный седан Lada Iskra TMS в рамках Московского автошоу, сообщила компания. "С 13 по 15 ноября "АвтоВАЗ" принимает участие в Московском автошоу - масштабном мероприятии, посвященном автомобильной культуре и технологиям. На нем представлены сразу две новинки - флагманский кроссовер Lada Azimut и гоночный седан Lada Iskra TMS", - говорится в сообщении. Lada Azimut - новый кроссовер "АвтоВАЗа", который компания впервые представила на Петербургском международном экономическом форуме год назад. В сентябре запущено серийное производство на заводе в Тольятти. Он создан на платформе Vesta и на старте будет оснащаться модернизированными двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиных силы. Lada Iskra - семейство автомобилей компактного класса "В", в линейку которого входят седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. Продажи этой модели начались с конца июля 2025 года. Автошоу проходит в выставочном центре "Патриот Экспо" 13-15 ноября.
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бизнес, тольятти, автоваз, lada niva legend, lada x-cross 5, lada iskra
Бизнес, ТОЛЬЯТТИ, АвтоВАЗ, Lada Niva Legend, Lada X-Cross 5, Lada Iskra
Lada Azimut и Lada Iskra TMS представили на Московском автошоу
"АвтоВАЗ" представил Lada Azimut и Lada Iskra TMS на Московском автошоу
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" представил кроссовер Lada Azimut и гоночный седан Lada Iskra TMS в рамках Московского автошоу, сообщила компания.
"С 13 по 15 ноября "АвтоВАЗ" принимает участие в Московском автошоу - масштабном мероприятии, посвященном автомобильной культуре и технологиям. На нем представлены сразу две новинки - флагманский кроссовер Lada Azimut и гоночный седан Lada Iskra TMS", - говорится в сообщении.
Lada Azimut - новый кроссовер "АвтоВАЗа", который компания впервые представила на Петербургском международном экономическом форуме год назад. В сентябре запущено серийное производство на заводе в Тольятти. Он создан на платформе Vesta и на старте будет оснащаться модернизированными двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиных силы.
Lada Iskra - семейство автомобилей компактного класса "В", в линейку которого входят седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. Продажи этой модели начались с конца июля 2025 года.
Автошоу проходит в выставочном центре "Патриот Экспо" 13-15 ноября.