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Суд в Москве разрешил зарегистрировать BMW, объявленную Германией в розыск

Суд в Москве разрешил зарегистрировать BMW, объявленную Германией в розыск - 13.11.2026, ПРАЙМ

Суд в Москве разрешил зарегистрировать BMW, объявленную Германией в розыск

Тверской суд Москвы разрешил москвичу регистрировать и эксплуатировать ввезенную из Южной Кореи BMW, которая была объявлена в международный розыск по инициативе | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T12:07+0300

2026-11-13T12:07+0300

2026-11-13T12:07+0300

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Тверской суд Москвы разрешил москвичу регистрировать и эксплуатировать ввезенную из Южной Кореи BMW, которая была объявлена в международный розыск по инициативе Германии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Исковые требования... удовлетворить", - решил суд. Заявитель Дмитрий Пак в иске к ГУМВД России по Москве просил снять запрет на проведение регистрационных действий и обязать допустить BMW к дорожному движению и эксплуатации. Мужчина в октябре прошлого года приобрел в Корее автомобиль BMW Х5, оплатил в РФ все таможенные пошлины и утильсбор, поставил машину на учет и получил номера. В апреле сотрудники ГИБДД после проверки документов сообщили гражданину, что автомобиль находится в розыске Интерпола по инициативе Германии. Машину изъяли, однако в настоящий момент она находится на ответственном хранении у истца, водитель ею не пользуется. Российские правоохранители не стали возбуждать уголовное дело, однако до сведения инициатора розыска (Германии) был доведен факт обнаружения автомобиля с целью установления актуальности розыска и наличия намерений по возврату, ответ пока не поступил. По мнению заявителя, на всех этапах перевозки и оформления автомобиля сведения о розыске отсутствовали, в связи с чем размещенные Германией данные являются недостоверными, "сведения о краже транспортного средства заявителя на территории этой страны для РФ носят предположительный характер и документально не подтверждены". Ранее более 660 обнаруженных в России машин, разыскиваемых Канадой и Германией, было снято с розыска. С февраля 2022 года НЦБ Интерпола Германии не отвечает на уведомления РФ об обнаружении разыскиваемых машин, направляемые немецким правоохранительным органам для подтверждения актуальности информации об их розыске, заявляли в МВД.

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