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Цена нефти Brent превысила 97 долларов за баррель

Цена нефти Brent превысила 97 долларов за баррель - 13.11.2026, ПРАЙМ

Цена нефти Brent превысила 97 долларов за баррель

Мировые цены на нефть в пятницу растут на 1%, стоимость марки Brent впервые с 9 ноября превысила 97 долларов за баррель, следует из данных торгов. | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T17:59+0300

2026-11-13T17:59+0300

2026-11-13T17:59+0300

нефть

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу растут на 1%, стоимость марки Brent впервые с 9 ноября превысила 97 долларов за баррель, следует из данных торгов. По состоянию на 17.52 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 1,16% относительно предыдущего закрытия - до 96,93 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов показатель впервые с 9 ноября превысил отметку в 97 долларов. Декабрьские фьючерсы на WTI в то же время дорожали на 0,61% - до 89,28 доллара за баррель.

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нефть