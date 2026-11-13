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Часть абонентов в десяти областях Украины осталась без электроснабжения
Часть абонентов в десяти областях Украины осталась без электроснабжения - 13.11.2026, ПРАЙМ
Часть абонентов в десяти областях Украины осталась без электроснабжения
Часть абонентов в десяти областях Украины осталась без электроснабжения из-за повреждения энергетической инфраструктуры, сообщила в пятницу национальная... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T12:21+0300
2026-11-13T12:21+0300
2026-11-13T12:21+0300
газ
украина
запорожская область
киев
укрэнерго
всу
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Часть абонентов в десяти областях Украины осталась без электроснабжения из-за повреждения энергетической инфраструктуры, сообщила в пятницу национальная энергетическая компания "Укрэнерго".
"Есть обесточенные потребители в Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Николаевской, Одесской, Ровненской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго".
Также компания сообщила об отключениях на подконтрольной ВСУ части Запорожской области и подконтрольной Киеву части ДНР. В "Укрэнерго" уточнили, что это связано с повреждением энергетической инфраструктуры.
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газ, украина, запорожская область, киев, укрэнерго, всу
Газ, УКРАИНА, Запорожская область, Киев, Укрэнерго, ВСУ
Часть абонентов в десяти областях Украины осталась без электроснабжения
"Укрэнерго": часть абонентов в 10 областях Украины осталась без электроснабжения
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Часть абонентов в десяти областях Украины осталась без электроснабжения из-за повреждения энергетической инфраструктуры, сообщила в пятницу национальная энергетическая компания "Укрэнерго".
"Есть обесточенные потребители в Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Николаевской, Одесской, Ровненской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго".
Также компания сообщила об отключениях на подконтрольной ВСУ части Запорожской области и подконтрольной Киеву части ДНР. В "Укрэнерго" уточнили, что это связано с повреждением энергетической инфраструктуры.