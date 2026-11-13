https://1prime.ru/20261113/chast-875198660.html

Часть абонентов в десяти областях Украины осталась без электроснабжения

Часть абонентов в десяти областях Украины осталась без электроснабжения - 13.11.2026, ПРАЙМ

Часть абонентов в десяти областях Украины осталась без электроснабжения

Часть абонентов в десяти областях Украины осталась без электроснабжения из-за повреждения энергетической инфраструктуры, сообщила в пятницу национальная... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T12:21+0300

2026-11-13T12:21+0300

2026-11-13T12:21+0300

газ

украина

запорожская область

киев

укрэнерго

всу

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875198660.jpg?1794561717

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Часть абонентов в десяти областях Украины осталась без электроснабжения из-за повреждения энергетической инфраструктуры, сообщила в пятницу национальная энергетическая компания "Укрэнерго". "Есть обесточенные потребители в Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Николаевской, Одесской, Ровненской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго". Также компания сообщила об отключениях на подконтрольной ВСУ части Запорожской области и подконтрольной Киеву части ДНР. В "Укрэнерго" уточнили, что это связано с повреждением энергетической инфраструктуры.

украина

запорожская область

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, украина, запорожская область, киев, укрэнерго, всу