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Доходы России от нефтяного экспорта в октябре были выше, чем годом ранее - 13.11.2026, ПРАЙМ
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Доходы России от нефтяного экспорта в октябре были выше, чем годом ранее
Доходы России от нефтяного экспорта в октябре были выше, чем годом ранее - 13.11.2026, ПРАЙМ
Доходы России от нефтяного экспорта в октябре были выше, чем годом ранее
Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что в октябре 2026 года доходы России от экспортных поставок нефти и нефтепродуктов составили 21,15... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T12:15+0300
2026-11-13T12:20+0300
нефть
сша
мэа
опек
энергетика
россия
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что в октябре 2026 года доходы России от экспортных поставок нефти и нефтепродуктов составили 21,15 миллиарда долларов, что на 8,33 миллиарда долларов выше показателя аналогичного периода прошлого года, следует из доклада агентства. Согласно материалам МЭА, выручка от экспорта нефти и нефтепродуктов в октябре составила 21,15 миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с сентябрем на 3,61 миллиарда долларов, а по сравнению с октябрем прошлого года - на 8,33 миллиарда долларов. По данным агентства, экспорт нефти и нефтепродуктов из России в октябре составил 6,82 миллиона баррелей в сутки, увеличившись по сравнению с сентябрем на 260 тысяч баррелей в сутки, но сократившись по сравнению с октябрем прошлого года - на 570 тысяч баррелей в сутки. Экспорт нефти, по оценке МЭА, в октябре составил 5,33 миллиона баррелей в сутки, не изменившись по сравнению с сентябрем. При этом показатель оказался на 220 тысяч баррелей в сутки выше октября прошлого года. Экспорт нефтепродуктов составил 1,49 миллиона баррелей в сутки, сократившись на 790 тысяч баррелей в сутки от уровня октября прошлого года, но показав рост на 260 тысяч баррелей в сутки от показателя сентября. "Добыча нефти в России выросла на 210 тысяч баррелей в сутки, до 8,7 млн баррелей в сутки", - говорится в докладе МЭА. Согласно таблице, добыча увеличилась на 210 тысяч баррелей в сутки в месячном выражении. Страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ в марте 2022 года исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Вице-премьер РФ Александр Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях об анализе энергетического рынка. Позднее ОПЕК+ также исключил из списка источников Минэнерго США и Rystad. Теперь альянс опирается на информацию Argus, IHS-CERA, PIW, Platt's, Kpler, Wood Mackenzie, OilX и ESAI.
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192
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нефть, сша, мэа, опек, россия
Нефть, США, МЭА, ОПЕК, Энергетика, РОССИЯ
12:15 13.11.2026 (обновлено: 12:20 13.11.2026)
 
Доходы России от нефтяного экспорта в октябре были выше, чем годом ранее

МЭА: доходы России от экспорта нефти в октябре выросли на 8,33 миллиарда долларов

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что в октябре 2026 года доходы России от экспортных поставок нефти и нефтепродуктов составили 21,15 миллиарда долларов, что на 8,33 миллиарда долларов выше показателя аналогичного периода прошлого года, следует из доклада агентства.
Согласно материалам МЭА, выручка от экспорта нефти и нефтепродуктов в октябре составила 21,15 миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с сентябрем на 3,61 миллиарда долларов, а по сравнению с октябрем прошлого года - на 8,33 миллиарда долларов.
По данным агентства, экспорт нефти и нефтепродуктов из России в октябре составил 6,82 миллиона баррелей в сутки, увеличившись по сравнению с сентябрем на 260 тысяч баррелей в сутки, но сократившись по сравнению с октябрем прошлого года - на 570 тысяч баррелей в сутки.
Экспорт нефти, по оценке МЭА, в октябре составил 5,33 миллиона баррелей в сутки, не изменившись по сравнению с сентябрем. При этом показатель оказался на 220 тысяч баррелей в сутки выше октября прошлого года. Экспорт нефтепродуктов составил 1,49 миллиона баррелей в сутки, сократившись на 790 тысяч баррелей в сутки от уровня октября прошлого года, но показав рост на 260 тысяч баррелей в сутки от показателя сентября.
"Добыча нефти в России выросла на 210 тысяч баррелей в сутки, до 8,7 млн баррелей в сутки", - говорится в докладе МЭА. Согласно таблице, добыча увеличилась на 210 тысяч баррелей в сутки в месячном выражении.
Страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ в марте 2022 года исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Вице-премьер РФ Александр Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях об анализе энергетического рынка.
Позднее ОПЕК+ также исключил из списка источников Минэнерго США и Rystad. Теперь альянс опирается на информацию Argus, IHS-CERA, PIW, Platt's, Kpler, Wood Mackenzie, OilX и ESAI.
 
ЭнергетикаНефтьСШАМЭАОПЕКРОССИЯ
 
 
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