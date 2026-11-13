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В Архангельской области возобновят движение на месте обрушения моста
В Архангельской области возобновят движение на месте обрушения моста - 13.11.2026, ПРАЙМ
В Архангельской области возобновят движение на месте обрушения моста
Восстановительные работы в месте обрушения пролета железнодорожного моста через реку Виледь в Архангельской области идут в ускоренном режиме, возобновить... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T16:49+0300
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МУРМАНСК, 13 ноя – ПРАЙМ. Восстановительные работы в месте обрушения пролета железнодорожного моста через реку Виледь в Архангельской области идут в ускоренном режиме, возобновить движение планируется до конца ноября сообщил губернатор Александр Цыбульский.
Цыбульский побывал на месте происшествия вместе с генеральным директором ОАО "Российские железные дороги" Олегом Белозеровым.
"Это стратегически важное направление, которое связывает нашу область с республикой Коми, Ямалом и другими северными территориями. Поэтому восстановительные работы идут в ускоренном режиме. Ориентир – восстановить движение до конца ноября", - сообщил Цыбульский в "Макс" и добавил, что есть основания рассчитывать, что сделать это удастся раньше.
На заседании оперативного штаба в Сольвычегодске подробно обсудили дальнейший ход работ и необходимые меры для скорейшего восстановления движения.
Северная железная дорога сообщала, что во вторник в 5.10 мск на перегоне Черемуха – Виледь в Архангельской области обрушился пролет железнодорожного моста через реку Виледь и сошли вагоны грузового поезда. Пострадавших нет. Движение на участке приостановлено. Восстановительные работы ведутся круглосуточно.
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В Архангельской области возобновят движение на месте обрушения моста
Цыбульский: восстановление ж/д моста через реку Виледь планируется до конца ноября
МУРМАНСК, 13 ноя – ПРАЙМ. Восстановительные работы в месте обрушения пролета железнодорожного моста через реку Виледь в Архангельской области идут в ускоренном режиме, возобновить движение планируется до конца ноября сообщил губернатор Александр Цыбульский.
Цыбульский побывал на месте происшествия вместе с генеральным директором ОАО "Российские железные дороги" Олегом Белозеровым.
"Это стратегически важное направление, которое связывает нашу область с республикой Коми, Ямалом и другими северными территориями. Поэтому восстановительные работы идут в ускоренном режиме. Ориентир – восстановить движение до конца ноября", - сообщил Цыбульский в "Макс" и добавил, что есть основания рассчитывать, что сделать это удастся раньше.
На заседании оперативного штаба в Сольвычегодске подробно обсудили дальнейший ход работ и необходимые меры для скорейшего восстановления движения.
Северная железная дорога сообщала, что во вторник в 5.10 мск на перегоне Черемуха – Виледь в Архангельской области обрушился пролет железнодорожного моста через реку Виледь и сошли вагоны грузового поезда. Пострадавших нет. Движение на участке приостановлено. Восстановительные работы ведутся круглосуточно.