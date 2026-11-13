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График ряда поездов изменится из-за обрушения моста в Архангельской области

График ряда поездов изменится из-за обрушения моста в Архангельской области - 13.11.2026, ПРАЙМ

График ряда поездов изменится из-за обрушения моста в Архангельской области

График курсирования ряда пассажирских поездов дальнего следования изменится на время восстановительных работ на месте обрушения пролета моста в Архангельской... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T15:06+0300

2026-11-13T15:06+0300

2026-11-13T15:06+0300

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. График курсирования ряда пассажирских поездов дальнего следования изменится на время восстановительных работ на месте обрушения пролета моста в Архангельской области, сообщила "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД). Северная железная дорога (СЖД, филиал РЖД) сообщала, что во вторник в 5.10 мск на перегоне Черемуха – Виледь в Архангельской области обрушился пролет железнодорожного моста через реку Виледь и сошли вагоны грузового поезда. Пострадавших нет. Движение на участке временно приостановлено. Восстановительные работы ведутся круглосуточно. "На период проведения восстановительных работ на участке Черемуха – Виледь Северной железной дороги изменяется время отправления следующих поездов", - говорится в сообщении ФПК. В том числе поезд № 41/42 Воркута – Москва начиная с 13 ноября будет отправляться в 15.10 мск вместо 16.50, № 21/22 Лабытнанги – Москва начиная с 13 ноября будет отправляться в 13.15 мск вместо 14.17, № 375/376 Воркута – Москва начиная с 13 ноября будет отправляться в 15.50 мск вместо 18.50, № 93/94 Лабытнанги – Санкт-Петербург начиная с 14 ноября будет отправляться в 14.44 мск вместо 16.48. Поезд № 98/97 Сыктывкар – Санкт-Петербург начиная с 14 ноября будет отправляться в 9.08 мск вместо 12.30, № 309/310 Воркута – Адлер начиная с 16 ноября будет отправляться в 11.00 мск вместо 12.05, № 311/312 Воркута – Новороссийск начиная с 17 ноября будет отправляться в 11.00 мск вместо 12.05. "Это позволит обеспечить более удобную стыковку автомобильного и железнодорожного транспорта для организации перевозок между станциями Виледь и Сольвычегодск. "Обо всех изменениях информируем пассажиров по смс", - поясняет ФПК.

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бизнес, россия, москва, архангельская область, санкт-петербург, федеральная пассажирская компания, ржд, фпк