https://1prime.ru/20261113/kabmin-875223246.html

Кабмин Сербии разрешил NIS доступ к госрезервам нефти из-за аварии на JАNAF

Кабмин Сербии разрешил NIS доступ к госрезервам нефти из-за аварии на JАNAF - 13.11.2026, ПРАЙМ

Кабмин Сербии разрешил NIS доступ к госрезервам нефти из-за аварии на JАNAF

Правительство Сербии разрешило российско-сербской компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) доступ к госрезервам нефти из-за аварии на Адриатическом... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T22:58+0300

2026-11-13T22:58+0300

2026-11-13T22:58+0300

нефть

газ

сербия

хорватия

nis

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БЕЛГРАД, 13 ноя – ПРАЙМ. Правительство Сербии разрешило российско-сербской компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) доступ к госрезервам нефти из-за аварии на Адриатическом нефтепроводе (JАNAF) в Хорватии, сообщила пресс-служба кабмина. Перерыв в поставках нефти на единственный в Сербии нефтеперерабатывающий завод в Панчево возник 6 ноября после аварии при ремонте на трубопроводе на территории Хорватии. NIS в четверг запросила у властей Сербии возможность использовать нефть из госрезервов и дизтопливо из оперативных резервов. "Правительство... приняло решение сделать возможным снабжение NIS 66 тысячами тонн сырой нефти из госрезервов", - говорится в сообщении кабмина.

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нефть, газ, сербия, хорватия, nis