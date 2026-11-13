Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кабмин Сербии разрешил NIS доступ к госрезервам нефти из-за аварии на JАNAF - 13.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261113/kabmin-875223246.html
Кабмин Сербии разрешил NIS доступ к госрезервам нефти из-за аварии на JАNAF
Кабмин Сербии разрешил NIS доступ к госрезервам нефти из-за аварии на JАNAF - 13.11.2026, ПРАЙМ
Кабмин Сербии разрешил NIS доступ к госрезервам нефти из-за аварии на JАNAF
Правительство Сербии разрешило российско-сербской компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) доступ к госрезервам нефти из-за аварии на Адриатическом... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T22:58+0300
2026-11-13T22:58+0300
нефть
газ
сербия
хорватия
nis
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875223246.jpg?1794599911
БЕЛГРАД, 13 ноя – ПРАЙМ. Правительство Сербии разрешило российско-сербской компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) доступ к госрезервам нефти из-за аварии на Адриатическом нефтепроводе (JАNAF) в Хорватии, сообщила пресс-служба кабмина. Перерыв в поставках нефти на единственный в Сербии нефтеперерабатывающий завод в Панчево возник 6 ноября после аварии при ремонте на трубопроводе на территории Хорватии. NIS в четверг запросила у властей Сербии возможность использовать нефть из госрезервов и дизтопливо из оперативных резервов. "Правительство... приняло решение сделать возможным снабжение NIS 66 тысячами тонн сырой нефти из госрезервов", - говорится в сообщении кабмина.
сербия
хорватия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, газ, сербия, хорватия, nis
Нефть, Газ, СЕРБИЯ, ХОРВАТИЯ, NIS
22:58 13.11.2026
 
Кабмин Сербии разрешил NIS доступ к госрезервам нефти из-за аварии на JАNAF

Правительство Сербии разрешило NIS доступ к госрезервам нефти из-за аварии на JАNAF

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
БЕЛГРАД, 13 ноя – ПРАЙМ. Правительство Сербии разрешило российско-сербской компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) доступ к госрезервам нефти из-за аварии на Адриатическом нефтепроводе (JАNAF) в Хорватии, сообщила пресс-служба кабмина.
Перерыв в поставках нефти на единственный в Сербии нефтеперерабатывающий завод в Панчево возник 6 ноября после аварии при ремонте на трубопроводе на территории Хорватии. NIS в четверг запросила у властей Сербии возможность использовать нефть из госрезервов и дизтопливо из оперативных резервов.
"Правительство... приняло решение сделать возможным снабжение NIS 66 тысячами тонн сырой нефти из госрезервов", - говорится в сообщении кабмина.
 
НефтьГазСЕРБИЯХОРВАТИЯNIS
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала