https://1prime.ru/20261113/kabmin-875223246.html
Кабмин Сербии разрешил NIS доступ к госрезервам нефти из-за аварии на JАNAF
Кабмин Сербии разрешил NIS доступ к госрезервам нефти из-за аварии на JАNAF - 13.11.2026, ПРАЙМ
Кабмин Сербии разрешил NIS доступ к госрезервам нефти из-за аварии на JАNAF
Правительство Сербии разрешило российско-сербской компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) доступ к госрезервам нефти из-за аварии на Адриатическом... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T22:58+0300
2026-11-13T22:58+0300
2026-11-13T22:58+0300
нефть
газ
сербия
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nis
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БЕЛГРАД, 13 ноя – ПРАЙМ. Правительство Сербии разрешило российско-сербской компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) доступ к госрезервам нефти из-за аварии на Адриатическом нефтепроводе (JАNAF) в Хорватии, сообщила пресс-служба кабмина.
Перерыв в поставках нефти на единственный в Сербии нефтеперерабатывающий завод в Панчево возник 6 ноября после аварии при ремонте на трубопроводе на территории Хорватии. NIS в четверг запросила у властей Сербии возможность использовать нефть из госрезервов и дизтопливо из оперативных резервов.
"Правительство... приняло решение сделать возможным снабжение NIS 66 тысячами тонн сырой нефти из госрезервов", - говорится в сообщении кабмина.
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нефть, газ, сербия, хорватия, nis
Нефть, Газ, СЕРБИЯ, ХОРВАТИЯ, NIS
Кабмин Сербии разрешил NIS доступ к госрезервам нефти из-за аварии на JАNAF
Правительство Сербии разрешило NIS доступ к госрезервам нефти из-за аварии на JАNAF
БЕЛГРАД, 13 ноя – ПРАЙМ. Правительство Сербии разрешило российско-сербской компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) доступ к госрезервам нефти из-за аварии на Адриатическом нефтепроводе (JАNAF) в Хорватии, сообщила пресс-служба кабмина.
Перерыв в поставках нефти на единственный в Сербии нефтеперерабатывающий завод в Панчево возник 6 ноября после аварии при ремонте на трубопроводе на территории Хорватии. NIS в четверг запросила у властей Сербии возможность использовать нефть из госрезервов и дизтопливо из оперативных резервов.
"Правительство... приняло решение сделать возможным снабжение NIS 66 тысячами тонн сырой нефти из госрезервов", - говорится в сообщении кабмина.