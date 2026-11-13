https://1prime.ru/20261113/kirgizija-875197500.html
В Киргизии открыли новое месторождение газа
В Киргизии открыли новое месторождение газа - 13.11.2026, ПРАЙМ
В Киргизии открыли новое месторождение газа
Новое месторождение газа с суточной добычей более 40 тысяч кубометров открыли в Киргизии, сообщили в пресс-службе "Кыргызнефтегаза". | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T12:12+0300
2026-11-13T12:12+0300
2026-11-13T12:12+0300
газ
киргизия
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БИШКЕК, 13 ноя - ПРАЙМ. Новое месторождение газа с суточной добычей более 40 тысяч кубометров открыли в Киргизии, сообщили в пресс-службе "Кыргызнефтегаза".
"Кыргызнефтегаз" открыл новое месторождение газа. На участке Майли-Суу-4 обнаружен новый источник природного газа с суточной добычей более 40 тысяч кубометров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что новая газовая скважина имеет особое значение для региона. Благодаря ее запуску Кочкор-Ата и жители близлежащих сел смогут быть полностью обеспечены природным газом.
"Это важный шаг в развитии отечественной газовой отрасли и укреплении энергетической безопасности Кыргызстана", - уточнили в пресс-службе.
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газ, киргизия
В Киргизии открыли новое месторождение газа
В Киргизии открыли новое месторождение газа с суточной добычей более 40 тысяч кубометров
БИШКЕК, 13 ноя - ПРАЙМ. Новое месторождение газа с суточной добычей более 40 тысяч кубометров открыли в Киргизии, сообщили в пресс-службе "Кыргызнефтегаза".
"Кыргызнефтегаз" открыл новое месторождение газа. На участке Майли-Суу-4 обнаружен новый источник природного газа с суточной добычей более 40 тысяч кубометров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что новая газовая скважина имеет особое значение для региона. Благодаря ее запуску Кочкор-Ата и жители близлежащих сел смогут быть полностью обеспечены природным газом.
"Это важный шаг в развитии отечественной газовой отрасли и укреплении энергетической безопасности Кыргызстана", - уточнили в пресс-службе.