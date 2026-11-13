https://1prime.ru/20261113/lihachev-875201564.html
Лихачев назвал главные вызовы для ядерной энергетики будущего
Лихачев назвал главные вызовы для ядерной энергетики будущего - 13.11.2026, ПРАЙМ
Лихачев назвал главные вызовы для ядерной энергетики будущего
Основными вызовами для ядерной энергетики будущего будут дефицит урана, работа с отработавшим ядерным топливом, а также обеспечение нового уровня безопасности,... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T13:28+0300
2026-11-13T13:28+0300
2026-11-13T13:28+0300
нефть
алексей лихачев
росатом
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АНТАЛЬЯ, 13 ноя - ПРАЙМ. Основными вызовами для ядерной энергетики будущего будут дефицит урана, работа с отработавшим ядерным топливом, а также обеспечение нового уровня безопасности, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Это огромная задача, это колоссальный вызов. И нужны новые решения, новые технологии, в том числе четвертого поколения. Возникнет большое количество параллельных проблем. Дефицит урана, работа с отработавшим ядерным топливом, выход на новый уровень безопасности", - сказал Лихачев на пленарном заседании "Атомная энергетика для людей и планеты" "Мировых атомных дней".
Он отметил, что развитие ядерной энергетики поможет справиться с главным вызовом для человечества - дефицитом ресурсов на планете. По его словам, до 700 миллионов человек не имеют доступа к электроэнергии, более 2 миллиардов - к питьевой воде, а более 2,1 миллиарда людей не могут позволить себе здоровую пищу. Такая диспропорция способна разрушить планету, отметил глава госкорпорации.
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нефть, алексей лихачев, росатом
Нефть, Алексей Лихачев, Росатом
Лихачев назвал главные вызовы для ядерной энергетики будущего
Лихачев назвал дефицит урана одним из главных вызовов для ядерной энергетики будущего
АНТАЛЬЯ, 13 ноя - ПРАЙМ. Основными вызовами для ядерной энергетики будущего будут дефицит урана, работа с отработавшим ядерным топливом, а также обеспечение нового уровня безопасности, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Это огромная задача, это колоссальный вызов. И нужны новые решения, новые технологии, в том числе четвертого поколения. Возникнет большое количество параллельных проблем. Дефицит урана, работа с отработавшим ядерным топливом, выход на новый уровень безопасности", - сказал Лихачев на пленарном заседании "Атомная энергетика для людей и планеты" "Мировых атомных дней".
Он отметил, что развитие ядерной энергетики поможет справиться с главным вызовом для человечества - дефицитом ресурсов на планете. По его словам, до 700 миллионов человек не имеют доступа к электроэнергии, более 2 миллиардов - к питьевой воде, а более 2,1 миллиарда людей не могут позволить себе здоровую пищу. Такая диспропорция способна разрушить планету, отметил глава госкорпорации.