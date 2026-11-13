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МЭА улучшило прогноз по мировой нефтедобыче в 2026 году - 13.11.2026, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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МЭА улучшило прогноз по мировой нефтедобыче в 2026 году
МЭА улучшило прогноз по мировой нефтедобыче в 2026 году - 13.11.2026, ПРАЙМ
МЭА улучшило прогноз по мировой нефтедобыче в 2026 году
Международное энергетическое агентство (МЭА) улучшило прогноз по мировой добыче нефти на 2026 год на 0,99 миллиона баррелей в сутки миллиона, теперь ожидает ее... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T12:15+0300
2026-11-13T12:15+0300
нефть
мэа
энергетика
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) улучшило прогноз по мировой добыче нефти на 2026 год на 0,99 миллиона баррелей в сутки миллиона, теперь ожидает ее снижения на 4,77 миллиона баррелей в сутки, до 101,57 миллиона баррелей в сутки, говорится в ноябрьском докладе агентства. Месяцем ранее агентство прогнозировало, что добыча в этом году снизится на 5,76 миллиона баррелей в сутки. Согласно приложенной таблице в ноябрьском докладе, в текущем году нефтедобыча сократится на 4,77 миллиона баррелей в сутки по сравнению с прошлым годом, что на 990 тысяч баррелей в сутки меньше, чем прогнозировалось месяц назад. При этом мировая добыча нефти в 2026 году ожидается на уровне 101,57 миллиона баррелей в сутки против 100,65 миллиона баррелей в сутки в прошлом докладе. Кроме того, энергетическое агентство несколько пересмотрело оценку добычи в 2025 году в сторону сокращения. МЭА полагает, что в прошлом году уровень нефтедобычи достиг 106,34 миллиона баррелей в сутки против 106,41 миллиона в предшествующем докладе. Также МЭА понизило прогноз нефтедобычи на 2027 год. Теперь агентство считает, что показатель вырастет на 6,57 миллиона баррелей в сутки по сравнению с ожидаемым в текущем году вместо 7,67 миллиона баррелей в сутки прогнозируемых месяцем ранее и составит в среднем 108,14 миллиона баррелей в сутки. В октябрьском докладе нефтедобыча в следующем году ожидалась на уровне 108,32 миллиона баррелей в сутки.
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нефть, мэа
Нефть, МЭА, Энергетика
12:15 13.11.2026
 
МЭА улучшило прогноз по мировой нефтедобыче в 2026 году

МЭА улучшило прогноз по мировой добыче нефти в 2026 году до 101,57 млн баррелей в сутки

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) улучшило прогноз по мировой добыче нефти на 2026 год на 0,99 миллиона баррелей в сутки миллиона, теперь ожидает ее снижения на 4,77 миллиона баррелей в сутки, до 101,57 миллиона баррелей в сутки, говорится в ноябрьском докладе агентства.
Месяцем ранее агентство прогнозировало, что добыча в этом году снизится на 5,76 миллиона баррелей в сутки. Согласно приложенной таблице в ноябрьском докладе, в текущем году нефтедобыча сократится на 4,77 миллиона баррелей в сутки по сравнению с прошлым годом, что на 990 тысяч баррелей в сутки меньше, чем прогнозировалось месяц назад.
При этом мировая добыча нефти в 2026 году ожидается на уровне 101,57 миллиона баррелей в сутки против 100,65 миллиона баррелей в сутки в прошлом докладе.
Кроме того, энергетическое агентство несколько пересмотрело оценку добычи в 2025 году в сторону сокращения. МЭА полагает, что в прошлом году уровень нефтедобычи достиг 106,34 миллиона баррелей в сутки против 106,41 миллиона в предшествующем докладе.
Также МЭА понизило прогноз нефтедобычи на 2027 год. Теперь агентство считает, что показатель вырастет на 6,57 миллиона баррелей в сутки по сравнению с ожидаемым в текущем году вместо 7,67 миллиона баррелей в сутки прогнозируемых месяцем ранее и составит в среднем 108,14 миллиона баррелей в сутки. В октябрьском докладе нефтедобыча в следующем году ожидалась на уровне 108,32 миллиона баррелей в сутки.
 
ЭнергетикаНефтьМЭА
 
 
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