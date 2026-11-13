https://1prime.ru/20261113/mea-875198261.html

МЭА сообщило о снижении коммерческих запасов нефти в ОЭСР

МЭА сообщило о снижении коммерческих запасов нефти в ОЭСР - 13.11.2026, ПРАЙМ

МЭА сообщило о снижении коммерческих запасов нефти в ОЭСР

Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в сентябре снизились на 40,4 миллиона баррелей... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T12:15+0300

2026-11-13T12:15+0300

2026-11-13T12:22+0300

нефть

оэср

мэа

опек

энергетика

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875198261.jpg?1794561762

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в сентябре снизились на 40,4 миллиона баррелей по сравнению с августом, до 2,779 миллиарда баррелей, говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА). "В сентябре совокупные запасы (нефти и нефтепродуктов - ред.) ОЭСР сократились на 41,8 миллиона баррелей, почти полностью из-за падения коммерческих запасов на 40,4 миллиона баррелей, до 2779 миллионов баррелей - более чем в три раза ниже сезонной нормы. Коммерческие запасы сократились на 90 миллионов баррелей по сравнению с прошлым годом и на 28 миллионов баррелей по сравнению со средним показателем за последние пять лет", - пишет МЭА. Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель соглашения ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР. Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель - среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, оэср, мэа, опек