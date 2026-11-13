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МЭА сообщило о снижении коммерческих запасов нефти в ОЭСР
МЭА сообщило о снижении коммерческих запасов нефти в ОЭСР - 13.11.2026, ПРАЙМ
МЭА сообщило о снижении коммерческих запасов нефти в ОЭСР
Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в сентябре снизились на 40,4 миллиона баррелей... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T12:15+0300
2026-11-13T12:15+0300
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в сентябре снизились на 40,4 миллиона баррелей по сравнению с августом, до 2,779 миллиарда баррелей, говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА). "В сентябре совокупные запасы (нефти и нефтепродуктов - ред.) ОЭСР сократились на 41,8 миллиона баррелей, почти полностью из-за падения коммерческих запасов на 40,4 миллиона баррелей, до 2779 миллионов баррелей - более чем в три раза ниже сезонной нормы. Коммерческие запасы сократились на 90 миллионов баррелей по сравнению с прошлым годом и на 28 миллионов баррелей по сравнению со средним показателем за последние пять лет", - пишет МЭА. Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель соглашения ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР. Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель - среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.
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нефть, оэср, мэа, опек
Нефть, ОЭСР, МЭА, ОПЕК, Энергетика
МЭА сообщило о снижении коммерческих запасов нефти в ОЭСР
МЭА: коммерческие нефтяные запасы в ОЭСР в сентябре снизились на 40,4 миллиона баррелей
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в сентябре снизились на 40,4 миллиона баррелей по сравнению с августом, до 2,779 миллиарда баррелей, говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА).
"В сентябре совокупные запасы (нефти и нефтепродуктов - ред.) ОЭСР сократились на 41,8 миллиона баррелей, почти полностью из-за падения коммерческих запасов на 40,4 миллиона баррелей, до 2779 миллионов баррелей - более чем в три раза ниже сезонной нормы. Коммерческие запасы сократились на 90 миллионов баррелей по сравнению с прошлым годом и на 28 миллионов баррелей по сравнению со средним показателем за последние пять лет", - пишет МЭА.
Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель соглашения ОПЕК+.
Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР. Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель - среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.