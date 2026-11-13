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Страны ОПЕК+ в октябре нарастили добычу нефти, заявили в МЭА
Страны ОПЕК+ в октябре нарастили добычу нефти, заявили в МЭА - 13.11.2026, ПРАЙМ
Страны ОПЕК+ в октябре нарастили добычу нефти, заявили в МЭА
Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что страны ОПЕК+ в октябре нарастили добычу на 2 миллиона баррелей в сутки по сравнению с сентябрем, до... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T12:16+0300
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что страны ОПЕК+ в октябре нарастили добычу на 2 миллиона баррелей в сутки по сравнению с сентябрем, до 37,7 миллиона баррелей, при этом участники соглашения добывали ниже целевого уровня на 2,4 миллиона баррелей в сутки, следует из данных ежемесячного доклада агентства. Согласно приложенной таблице, добыча всех стран ОПЕК+ в октябре выросла до 37,7 миллиона баррелей в сутки с 35,7 миллиона баррелей в сентябре. Добыча 17 участников соглашения (без учета Мексики, Ирана, Ливии и Венесуэлы) увеличилась за этот период на 2,1 миллиона баррелей в сутки, до 32,1 миллиона. Однако целевой уровень квот для них составлял в октябре 34,5 миллиона баррелей. Таким образом, страны ОПЕК+ добывали на 2,4 миллиона баррелей меньше цели. Добыча альянса выросла прежде всего за счет Саудовской Аравии (рост на 1,1 миллиона баррелей), Ирака (на 540 тысяч), Кувейта (на 450 тысяч) и России (на 210 тысяч). Снижение в основном было зафиксировано в Казахстане (на 120 тысяч баррелей). Семь стран ОПЕК+ имели дополнительные ограничения помимо общих квот, установленных в рамках соглашения, но с апреля прошлого года они постепенно от них отказывались. В сентябре участники завершили выход из этих ограничений. Страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ в 2022 году исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию Wood Mackenzie и Rystad Energy. Вице-премьер РФ Александр Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, прослеживающейся в заявлениях, касающихся анализа энергорынка. А в феврале 2025 года ОПЕК+ также исключил из списка источников Минэнерго США и Rystad. Теперь альянс опирается на информацию Argus, IHS-CERA, PIW, Platt's, Kpler, Wood Mackenzie, OilX и ESAI.
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нефть, мексика, иран, ливия, опек, мэа, rystad energy
Энергетика, Нефть, МЕКСИКА, ИРАН, ЛИВИЯ, ОПЕК, МЭА, Rystad Energy
Страны ОПЕК+ в октябре нарастили добычу нефти, заявили в МЭА
МЭА: ОПЕК+ в октябре добывал нефть на 2,4 миллиона баррелей в сутки ниже целевого уровня
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что страны ОПЕК+ в октябре нарастили добычу на 2 миллиона баррелей в сутки по сравнению с сентябрем, до 37,7 миллиона баррелей, при этом участники соглашения добывали ниже целевого уровня на 2,4 миллиона баррелей в сутки, следует из данных ежемесячного доклада агентства.
Согласно приложенной таблице, добыча всех стран ОПЕК+ в октябре выросла до 37,7 миллиона баррелей в сутки с 35,7 миллиона баррелей в сентябре.
Добыча 17 участников соглашения (без учета Мексики, Ирана, Ливии и Венесуэлы) увеличилась за этот период на 2,1 миллиона баррелей в сутки, до 32,1 миллиона. Однако целевой уровень квот для них составлял в октябре 34,5 миллиона баррелей. Таким образом, страны ОПЕК+ добывали на 2,4 миллиона баррелей меньше цели.
Добыча альянса выросла прежде всего за счет Саудовской Аравии (рост на 1,1 миллиона баррелей), Ирака (на 540 тысяч), Кувейта (на 450 тысяч) и России (на 210 тысяч). Снижение в основном было зафиксировано в Казахстане (на 120 тысяч баррелей).
Семь стран ОПЕК+ имели дополнительные ограничения помимо общих квот, установленных в рамках соглашения, но с апреля прошлого года они постепенно от них отказывались. В сентябре участники завершили выход из этих ограничений.
Страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ в 2022 году исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию Wood Mackenzie и Rystad Energy. Вице-премьер РФ Александр Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, прослеживающейся в заявлениях, касающихся анализа энергорынка.
А в феврале 2025 года ОПЕК+ также исключил из списка источников Минэнерго США и Rystad. Теперь альянс опирается на информацию Argus, IHS-CERA, PIW, Platt's, Kpler, Wood Mackenzie, OilX и ESAI.